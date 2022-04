Startup Zak abre 50 vagas de emprego e permite levar pet ao escritório

A startup Zak, que oferece uma plataforma de gestão integrada para restaurantes, anuncia que está em busca de novos profissionais para desenvolver a empresa - que está em um ritmo acelerado de crescimento.

Com exclusividade à EXAME, a empresa informa que possui 52 vagas de emprego abertas, sendo que 25 delas são apenas para trabalho remoto.

Esses 25 profissionais trabalharão em regime de home office na parte de tecnologia da companhia. Apenas 10 vagas não permitem o trabalho remoto. Essas posições são para a equipe de vendas e buscam profissionais para atuar diretamente em Brasília, Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e nas áreas litorâneas e interioranas de São Paulo.

Há, ainda, posições abertas para outras áreas da empresa, como o setor jurídico, de marketing, operações, people (recursos humanos) e produtos, todas com a possibilidade de trabalho 100% remoto. Para aqueles que desejarem, também é possível atuar diretamente no escritório físico da Zak, na Vila Olímpia, em São Paulo.

Vale dizer que o escritório da Zak em São Paulo é um ambiente petfriendly, ou seja, os colaboradores podem levar seu animal de estimação para os dias que forem trabalhar presencialmente.

Além de ser petfriendly, a Zak possui outros benefícios, incluindo cartão flexível para uso de vale alimentação, refeição, saúde, auxílio home-office ou cultura; plano de saúde e odontológico; seguro de vida e acesso a plataforma do Gympass. A faixa salarial das vagas não foi informada.

"Buscamos pessoas que queiram fazer restaurantes prosperarem através de tecnologia”, explica Fernanda Zonta, Head de Talent Acquisition & Employer Branding da Zak.

A executiva ainda reforça que a empresa acredita que os pilares de diversidade e equidade são fundamentais para o futuro da empresa e que o processo seletivo levará essas questões em conta.

Como se inscrever

Para aqueles que se interessaram nas oportunidades abertas da Zak e gostariam de se inscrever, basta acessar a página da startup na Gupy.

Também é possível se inscrever no banco de talentos da empresa para futuras oportunidades por meio deste link.

