Softbank lança site com 2.300 vagas em empresas investidas

O Softbank Latin America Fund lançou um site que reúne as vagas de emprego em empresas do seu portfólio de investidas. São oportunidades em negócios como Creditas, Loft, Rappi, Gympass, Buser, Contabilizei e muitas outras.

Ao todo, são cerca de 2.300 vagas abertas no momento para áreas como TI, Comercial, Data Science, Marketing, Jurídico, Customer Service, Finanças, Recursos Humanos e Design, entre outras.

Segundo Alex Szapiro, Operating Partner e Head do SoftBank no Brasil, o site é uma forma de apoiar o crescimento e fortalecer os times das empresas investidas.

"O novo site concentra as oportunidades de carreira nas empresas mais vibrantes da América Latina, que é uma região estratégica para nós, tendo em vista sua vastidão geográfica e potencial de disrupção”, diz.

Com startups em diversos estágios de desenvolvimento, o site do fundo possui um filtro para os candidatos procurarem o perfil de empresas que mais interessam para seu momento de carreira.

Também é possível usar o filtro para encontrar empresas pelo nome, país e setor de atuação.

Recentemente, a companhia adicionou um compromisso de US$ 3 bilhões ao fundo voltado para a região. Na América latina, o fundo concentra 19 dos 41 unicórnios.

Confira as vagas disponíveis no novo site.

