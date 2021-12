Sob pressão, JPMorgan muda de ideia sobre evento presencial

Poucos líderes do mundo corporativo foram tão efusivos este ano quanto Jamie Dimon em persuadir funcionários para retomar a rotina pré-pandemia. Para o CEO do JPMorgan & Chase, seu exército de banqueiros não pode cuidar das relações com os clientes com a mesma eficiência por Zoom.

Essa visão foi desafiada nesta semana enquanto o banco se preparava para retomar uma reunião anual presencial para executivos de biotecnologia, muitos dos quais estão envolvidos na batalha contra a covid-19.

O JPMorgan disse na quarta-feira que decidiu realizar a conferência anual de saúde virtualmente, depois que referências da indústria, como Moderna e Amgen, anunciaram que não enviariam funcionários para o popular evento em São Francisco. A decisão, confirmada por um porta-voz da empresa, foi anunciada após reportagem da Bloomberg News de que o banco estava reavaliando os planos para o encontro, famoso por painéis lotados e festas noturnas. O evento mais recente também foi realizado online.

“A saúde e a segurança de nossos clientes e funcionários são de extrema importância e, dada a pandemia de covid-19 em andamento, tomamos essa decisão”, disse o banco em memorando a clientes. “Não estávamos apenas esperançosos de nos encontrar pessoalmente, mas também de entender quanto esta conferência significa para a comunidade de São Francisco, que apoiamos totalmente.”

Muitos negociadores, executivos da indústria e investidores estão ansiosos por uma chance de se encontrar e preparar o terreno para acordos futuros, o que Dimon disse ser muito mais difícil de fazer remotamente.

Mas funcionários do JPMorgan estavam recebendo ligações de executivos do setor de saúde, que questionavam se o evento poderia realmente acontecer conforme o planejado. E, em meio ao aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos e a ameaça de mais infecções devido à propagação da variante ômicron, algumas empresas começaram a solicitar discretamente ao JPMorgan acesso virtual às principais apresentações da conferência, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

Então, na terça-feira, o CEO da Alnylam Pharmaceuticals, John Maraganore, aumentou a pressão sobre outros executivos da indústria e sobre o banco e escreveu no Twitter que a conferência deveria ser “virtual para evitar um evento superpropagador e um desastre de relações públicas para o nosso setor!”. Ele destacou que não tinha planos de comparecer de qualquer maneira.

A 40ª conferência anual, marcada para os dias 10 a 13 de janeiro, é o principal evento organizado pelo banco de investimento para o setor de saúde, e o próprio Dimon costuma fazer uma apresentação.