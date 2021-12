Estes 67 sites têm cursos online, gratuitos e com certificado

Por Na Prática

A internet está cheia de cursos online e gratuitos, com certificado, disponíveis para pessoas de diferentes níveis de experiência. O problema, na maioria das vezes, é encontrar todos eles, saber quais são os confiáveis e descobrir exatamente o que queremos.

Pensando nisso, nós fizemos essa seleção, que é atualizada mensalmente, com as melhores opções de cursos para que você melhore o seu repertório e o seu currículo.

Ao todo, são 65 plataformas que têm formações online e gratuitas – para começar a qualquer momento!

#1 Fundação Estudar A Fundação Estudar – da qual o portal Na Prática faz parte – disponibiliza online e gratuitamente cursos que ajudam no desenvolvimento profissional de pessoas em todas as fases da carreira. Dentre eles, está o curso Decisão de Carreira na Prática, que recentemente foi disponibilizado. Outro é o CC50, o curso de ciência da computação de Harvard, traduzido. #2 EdX A plataforma Edx disponibiliza cursos de diversas faculdades ao redor do mundo, dando oportunidade para estudantes conhecerem cursos de instituições do Japão, da África do Sul e de muitos outros países, do sofá de casa. Dentre os cursos ofertados está o de Gestão de Projetos Baseado em Resultados, uma iniciativa da Universidade de Witwatersrand, Joanesburgo. Neste curso, você aprenderá a usar sistemas de monitoramento e avaliações para tomar decisões em seu gerenciamento de projetos. O mercado de trabalho valoriza profissionais que façam bons planejamentos e sabem usar seus recursos para gerar progresso dentro da empresa. Em apenas 8 módulos, o programa te ensina a identificar resultados e riscos, além de mostrar como desenvolver indicadores e metas para o seu projeto. #3 Brasil Mais Digital Brasil Mais Digital é um projeto da Softex que visa formar futuros profissionais de tecnologia com base nas principais demandas do mercado. Sua plataforma EAD oferece mais de 40 cursos gratuitos e online, todos com certificado, oferecidos por empresas do ramo, como Microsoft e TOTVS. Há formações sobre Inteligência Artificial, Programação, Ferramentas de Trabalho, Gestão Empresarial, entre outros temas do mundo da tecnologia. #4 FGV A Fundação Getúlio Vargas oferece 60 cursos online gratuitos com certificado, em áreas como Administração Pública, Economia, Finanças, Educação, Humanidades, Negócios, entre outras. #5 Udacity Outra plataforma que conta com cursos gratuitos na área de tecnologia e web é a Udacity. Para isso, ela conta com parcerias com importantes organizações, como Google e Facebook, por exemplo. Os aprendizados são oferecidos tanto em inglês quanto em português com certificação após a conclusão das aulas. #6 Coursera Coursera oferece conteúdo para formação em diversas áreas do campo de tecnologia em parceria com mais de 190 empresas e universidades, como Google, IBM, Stanford e UPenn. #7 SENAI O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem 12 cursos online gratuitos com certificação. Os temas são: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Fundamentos de Logística, Logística de Programação, Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva e Tecnologia da Informação e Comunicação. Veja também Carreira Ebanx oferece curso gratuito de programação para região de Curitiba

#8 Omie.Academy Para ajudar empreendedores a se prepararem para um mercado cada vez mais digital em meio aos esforços de isolamento, a Omie, plataforma de gestão para Pequenas e Médias Empresas, liberou o acesso a todo o conteúdo de educação empreendedora de sua plataforma educacional Omie.Academy, que conta com cursos de Programação Neurolinguística, Liderança e Gestão de Pessoas, Finanças Pessoais, Otimização de Redes Sociais e Business Process Outsourcing (BPO), entre outros (e oferece certificado). #9 Rock University A Rock University, da Rock Content, disponibiliza cursos gratuitos com certificado sobre marketing de conteúdo, produção de conteúdo para web, inbound marketing, outbound marketing e sobre a plataforma WordPress. #10 Instituto Federal de Rondônia É possível encontrar cursos online com certificado grátis em programação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. São disponibilizadas formações como Introdução à programação em Linguagem Java, Programação de Games, UX Design e mesmo empreendedorismo. Para obter os certificados, é necessário cumprir a grade de cada curso, que contam com testes. #11 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) disponibiliza cinco cursos online gratuitos. Há possibilidade de pegar certificados ao completá-los em todos, mas em algumas das formações o documento custa cerca de 25 dólares. Os temas abertos atualmente são: economia digital, gestão de riscos em projetos, gestão de projetos de desenvolvimento, consultas públicas e impacto ambiental. #12 iTEC A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias, disponibiliza 157 cursos online gratuitos com através do seu Centro de Capacitação em Tecnologia — iTEC. Os treinamentos são totalmente gratuitos, possuem carga horária que variam de 15 minutos até 25 horas e os estudantes recebem certificados após a sua conclusão. No total, são 33 cursos focados em gestão de negócios, vendas, marketing e atendimento ao cliente e 124 cursos técnicos em nível inicial, intermediário e avançado nas áreas de segurança, redes, comunicação, controle de acesso, energia, prevenção a incêndio e iluminação.

O MOOC GGTE – UNICAMP é um portal de cursos online, livres e gratuitos produzidos pela comunidade acadêmica da Unicamp em parceria com o Grupo Gestor de Tecnologias Educacional da universidade. Há formações nas mais variadas áreas do saber, como por exemplo: Biologia Investigativa, Educação para as Africanidades: formação para a Cidadania, 7 Lições para a produção de textos, Desenvolvimento Web com AngularJS, entre outros.

Iniciativa do Sistema Único de Saúde (SUS), a plataforma oferece formações gratuitas e online a estudantes e profissionais da área da saúde. Com foco no aprendizado prático, os cursos estão disponíveis em diferentes níveis, como de extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado profissional, entre outros.

Uma das universidades mais famosas e concorridas do mundo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) disponibiliza cursos gratuitos abertos para todos. Com aulas majoritariamente em inglês – embora seja possível encontrar em outros idiomas – as formações em arquitetura e artes, ciência e tecnologia, economia, história, entre outros.

Uma iniciativa da empresa de marketing digital Resultados Digitais, a RD University está com três cursos gratuitos atualmente: introdução ao inbound marketing, inbound marketing para gestores (gratuito até 31/05) e inside sales para vendedores (gratuito até 31/05). Todos oferecem certificado ao estudante.

Para quem fala inglês, é possível fazer cursos online e gratuitos em uma das universidades mais famosas do mundo: Harvard. Há inúmeras opções, em áreas como Tecnologia, Literatura, Biológicas e Finanças. A duração dos cursos varia, podendo se estender por até 12 semanas, e todos oferecem certificados após a conclusão.

A Perestroika oferece gratuitamente o curso online “Que Droga é Essa?”, que visa informar sobre o mundo das drogas, desmistificando com base na ciência (e sem apologia). A formação também fornece certificação.

Kadenze reúne grandes universidades (como CalArts e Paris College of Arts) e empresas em cursos sobre as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte, Design, Música e Matemática (do campo conhecido como STEAM). O cadastro gratuito dá acesso a diversos cursos, mas os certificados são limitados aos associados, que pagam mensalidade de 20 dólares.

Estudantes e interessados na área de desenvolvimento de softwares podem aprender gratuitamente sobre Javascript, PHP, Python e Angular. Com certificado de participação de curso, as formações são dividas nos níveis iniciante, intermediário e avançado, em aulas de duas a 12 horas de conteúdo.

Outra universidade renomada que também disponibiliza formações gratuitas – porém, novamente, é necessário ter conhecimentos em inglês. Os cursos são divididos em cinco categorias de ensino: saúde e medicina, artes e humanidades, educação, engenharia e tecnologia.

A Fundação Bradesco tem uma escola virtual com cursos gratuitos, com certificado, nas áreas de Administração, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento, Educação Básica e Pedagogia e Informática.

A Escola Virtual de Governo tem cursos online e gratuitos com certificado em diversas temáticas ligadas ao setor público, como Gestão de Políticas Públicas, Governo Digital e Recursos da União.

O Centro Paula Souza disponibiliza 11 cursos online e gratuitos com certificados focados em ferramentas de trabalho como Design Thinking, Gestão de Pessoas, Gestão de Tempo, Venda, Canvas, entre outros.

Outra universidade brasileira a dispor de uma plataforma online com cursos gratuitos é a Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). Os cursos, em geral, são profissionalizantes, como, por exemplo, Execução de recursos extraorçamentários, Normas ABNT aplicadas a Trabalhos Acadêmicos, Leitura e produção de textos acadêmicos, entre outros. Há certificação aos alunos com aproveitamento de pelo menos 70%.

A Câmara dos Deputados disponibiliza por meio da Eleve, ambiente de aprendizagem dos cursos à distância, cursos online com certificado grátis. As formações são divididos em três públicos: para servidores da Câmara, servidores público e para cidadãos.

Aberto tanto para estudantes quanto ao público geral, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul também conta com cursos online com certificação. Há dezenas de formações nas seguintes áreas: ambiente e saúde, ciências exatas e aplicadas, ciências humanas, educação, gestão e negócios, idiomas e línguas, literatura, informática, produção alimentícia e turismo e hospitalidade.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) oferece cursos gratuitos com certificado em Empreendorismo, Cooperação, Finanças, Inovação, Leis, Mercado e Vendas, Organização, Pessoas e Planejamento.

Senac EAD liberou, de forma gratuita, diversos cursos. Segundo o Senac, os participantes dos cursos receberão certificados certificados com validade em todo território nacional. As formações são focas em Meio Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação e Comunicação, Turismo, Hospitalidade e Lazer.

A Kultivi oferece cursos completamente gratuitos. Entre eles, preparatórios para concursos, focados nas provas ENEM e OAB, de idiomas, negócios e medicina. O aluno consegue um certificado gratuito quando completa a formação.

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), desenvolveu uma plataforma de cursos abertos e gratuitos. A Eskada conta com uma curadoria de conteúdo feita pela instituição de ensino. Centrados nas mais variadas áreas do conhecimento, os cursos disponibilizados são: Psicologia da Educação, Libras, Noções de Biossegurança no Trabalho relacionadas à COVID 19, Geografia Urbana, Neuropedagogia, entre outros.

Destinado a quem se interessa pela tecnologia da informação e pelo universo corporativo, o portal da Intel conta com mais de 30 cursos online e gratuitos. Dentre as formações disponíveis, estão opções como armazenamento de dados em segurança, business intelligence, conectividade sem fio, entre outros.

A plataforma do Mec (Ministério da Educação) disponibiliza cursos gratuitos com certificado em disciplinas que compõem o ensino brasileiro (em seus mais diversos níveis). Há cursos de aperfeiçoamento, capacitação, especialização, extensão e de formação continuada.

A Trevisan Online tem cursos com certificado gratuitos em Compliance e Investigação de Fraudes, Finanças e Mercados de Capitais, Gestão Financeira, Compliance e Riscos, Contabilidade, Auditoria e Controladoria.

O Linkedin tem atualmente uma trilha de aprendizado gratuita com tema Trabalho Remoto: Colaboração, foco e produtividade. Quando faz todos os 10 cursos que compõe a rota de aprendizagem, o aluno recebe um certificado. Além disso, junto com a Microsoft, disponibiliza 9 trilhas (totalizando 96 cursos) focadas em mercado de trabalho – capacitação e recolocação.

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) conta com cursos de aperfeiçoamento profissional online e gratuitos. As áreas de formação são relacionadas a transporte e logística, como Administração de Frota, Cidadania no Transporte de Passageiros, Administração de Garagens, entre outros.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) disponibiliza cursos voltados para estudantes. A plataforma oferece quatro trilhas com objetivo de preparar os talentos para o mercado de trabalho: “Preparação para o Mundo do Trabalho”, “Lidando com a informática”, “Orientação e informação profissional” e “A comunicação e a matemática”.

IZettle, Aliança Empreendedora e TamoJunto lançaram gratuitamente o curso “Adaptando seu negócio à crise”, que, em 10 videoaulas, visa apresentar soluções em gestão financeira, acesso a crédito, venda online, além de dicas para inovar e criar oportunidades. A formação inclui certificado.

Iniciativa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o site Portal de Cursos Abertos (PoCA) tem cursos online com certificado (e gratuitos) em áreas diversas, como Matemática, Gestão e Tecnologias na Educação.

A empresa tem uma plataforma de ensino, a Microsoft Learn, onde disponibiliza diversos cursos com certificado em Tecnologia. A maior parte das formações é em inglês, mas há algumas em português.

Nem todo mundo sabe, mas a operadora de celular também oferece formações gratuitas. O Instituto Tim busca levar conhecimentos de ciência, tecnologia e inovação para jovens. Ao todo, os cursos estão divididos em oito categorias de conhecimento: desenvolvimento de software, desenvolvimento web, programação mobile, games, e-books, escrita, professores e empreendedorismo.

A rede social disponibiliza cursos focados em marketing, principalmente voltados para negócios digitais aproveitarem melhor o uso de suas ferramentas. Há formações em temas como anúncios e experiência de compra.

Uma iniciativa do Facebook com a Digital House, a Estação Hack disponibiliza gratuitamente cursos e conteúdos (palestras e workshops) para a área de programação e desenvolvimento. Os cursos, porém, não são sob demanda – ou seja, demandam inscrições e realização de aulas de acordo com um cronograma de aulas.

A ESPM oferece aulas ao vivo gratuitas com certificado – as Pocket Lives. As anteriores podem ser conferidas por gravações, mas só assistindo ao vivo o participante recebe certificado. São aulas de 2 horas, em temas ligados à vendas, branding e tecnologia.

Desenvolvida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Rede UAITEC visa à promoção da inclusão digital dos cidadãos. São mais de 60 cursos e as formações estão divididas em seis categorias: desenvolvimento de habilidades, formação profissional, novos negócios, tecnologia e comunicação, meio ambiente e saúde.

Plataforma voltada para profissionais de Engenharia, a Engeduca oferece cursos gratuitos com certificado em temas de indústria, construção civil e inovação.

O site Class Central possui mais de 400 cursos gratuitos e com certificado de universidades da Ivy League, como Harvard e Yale, e em diversas temáticas.

Prime Cursos é uma plataforma brasileira que abrange diversas áreas do conhecimento. Seus cursos online vão de gastronomia à programação, mas todos oferecem um certificado pago: impresso, custa R$ 54,90 + frete, e a versão digital, R$ 49,90.

Destinado a programadores e interessados no assunto, a codeacademy dispõe de cursos online para codificação em linguagens de programação, como jQuery, Javascript, Python, Ruby, PHP, JAVA, bem como linguagens de marcação, como CSS e HTML.

O site LearnCafe possui uma enorme quantidade de cursos gratuitos, focados em muitas categorias, assim como o Prime Cursos. Possui formações sobre moda, meio ambiente, administração e negócios e direito, por exemplo. A plataforma oferece certificado, que podem ser comprados pelo estudante ao final da formação.

A bolsa de valores do Brasil também disponibiliza cursos gratuitos. O objetivo, de acordo com a empresa, é promover o conhecimento financeiro a quem deseja entender mais o assunto. Dentre as formações disponibilizadas, estão: como funciona a Bolsa de Valores, produtos de renda fixa, iniciante no mercado de ações, como organizar suas finanças e muito mais.

O portal de Educação a Distância do SENAR visa contribuir com a formação e a profissionalização das pessoas do meio rural. Para isso, oferece diversos cursos de temática rural gratuitos e com certificado (para receber, o aluno precisa concluir todas as atividades obrigatórias e responder a pesquisa de satisfação). Há formações em assuntos como Bioma, Agricultura, Sustentabilidade e Produção Vegetal.

A Portogente oferece diversos cursos gratuitos com certificado para quem se interessa por logística, comércio, saúde & segurança, turismo, transporte.

Plataforma Alison é um empreendimento social, que oferece cursos gratuitos em diversas categorias, como: TI, saúde, ciência, idioma, marketing, matemática e negócios. Tem até uma formação temática sobre a emergência do coronavírus. Muitos dos cursos oferecem certificado, mas outros não – vale ficar de olho quando se inscrever.

Em parceria com o Coursera, o Insper oferece cursos gratuitos nas áreas de Marketing analítico; Gestão de operações; Capitalismo consciente e Administração financeira. Todos oferecem opção de certificado de conclusão.

ENAP, ou Escola Nacional de Administração Pública, disponibiliza cursos gratuitos com certificado. Há programas para diversos níveis de carreiras em assuntos ligados à administração de empresas e do setor público, como Gestão Estratégica, Transformação Digital, Gestão de Pessoas, Gestão Pública, Logística e Compras e Políticas Públicas, entre outros.

O site oferece cursos das mais diversas universidades e instituições de ensino de fora do Brasil. Como alguns já citados anteriormente, é uma plataforma de cursos online gratuitos que permite que estudantes do mundo todo tenham acesso a conteúdos das mais diversas áreas.

OpenupEd é um site internacional que oferece formações em inglês e espanhol. Todas suas formações são online e gratuitas e, embora fornecidas por diversas instituições, passam pelo filtro de qualidade da plataforma. A maior parte deles oferece certificados do tipo informal ou outros reconhecimentos. Os certificados formais podem custar, dependendo do curso.

Profissionais da área da saúde também podem contar com cursos gratuitos com certificação no Hospital Albert Einstein. Entre as modalidades existentes online, o hospital disponibiliza cursos nas áreas de: Cardiologia, Neurologia, Enfermagem, Medicina Física e Reabilitação e Nutrologia.

A Shaw Academy oferece quatro semanas gratuitas para experimentar seus cursos online – que têm um viés prático e são focados em diversas áreas do conhecimento, como Fotografia, Negócios, Marketing, Música, Beleza, Finanças e Tecnologia. Também oferece certificados.

Com frequência, a plataforma que oferece cursos online nas áreas de soft skills, inovação e negócios, disponibiliza algumas de suas formações gratuitamente. Atualmente, oferece sem custo os cursos Inteligência Relacional: o Super Poder Ágil e Decole Sua Carreira. A inscrição em ambos inclui certificado, material de apoio, acesso vitalício e convites para lives com professores.

O IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – oferece diversas modalidades de formação à distância: cursos técnicos, superiores e de extensão. Os cursos a distância possuem aulas esporádicas e provas nos polos presenciais.

O Senado Federal também conta com uma plataforma com cursos online. Dentre as formações oferecidas, há cursos de Direito Constitucional, Política Contemporânea, Relações Internacionais, entre outros.

A plataforma Veduca possui 15 cursos 100% gratuitos com certificado: Desenvolvimento de Produtos e Serviços, Ecoinovação, Ecologia Industrial, Eletromagnetismo, Engenharia Econômica, Física Básica, Gestão Ambiental, Gestão da Inovação, Gestão de Projetos, Medicina do Sono, Metodologia Científica, Probabilidade e Estatística, Coronavírus, Fundamentos de Administração e Marketing Digital.

Plataforma com cursos profissionalizantes introdutórios gratuitos, passando por Administração, Informática e Língua Portuguesa, mas abarcando também áreas específicas como gastronomia, maquiagem e estatística. Vale para quem quer aprender o básico de uma série de habilidades exigidas pelo mercado de trabalho.

Mais de 1200 cursos online disponíveis na plataforma em pelo menos 55 áreas como administração, ambiental, animação e design, biomedicina, educação, contabilidade e outros. Nem todos os cursos são gratuitos mas vale dar uma conferida nas possibilidades.

