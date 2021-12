Universidade de Tecnologia de Sydney oferece bolsas de até 100%

Mariane Roccelo, do portal Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do portal Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A University of Technology Sydney (UTS) está com inscrições abertas para bolsas de estudo de 100% para os programas de graduação. A instituição é uma das melhores da Austrália, considerada a 6ª melhor pelo QS Ranking de melhores do mundo.

De acordo com o site da universidade, a bolsa é voltada para estudantes internacionais “que exibam os valores fundamentais da UTS e possam demonstrar compromisso com a excelência, inovação, empreendedorismo e justiça social”.

Como funcionam as bolsas da UTS

Os critérios de seleção para as bolsas consideram o “mérito” e “qualificação” acadêmica e as respostas do candidato às perguntas feitas no processo de inscrição.

Podem se inscrever nas bolsas estudantes internacionais que não tenham nascido ou morem na Austrália e Nova Zelândia. Tenha disponibilidade para cursar os programas integrais presenciais no campus de Sydney em 2022.

Além disso, os candidatos devem apresentar um diploma de Ensino Médio em uma instituição reconhecida e uma média geral de 85%.

O ano de formação do Ensino Médio exigido é no máximo 3 anos antes de se candidatar à UTS. Para se candidatar, é necessário se inscrever através do formulário de application online (disponível aqui).

Carta de motivação

Entre os documentos que devem ser enviados, é necessário escrever um Personal statement, ou carta de apresentação, com no máximo 500 palavras respondendo os seguintes critérios de avaliação:

Demonstrar exemplos de habilidades de liderança, que podem ser na escola, local de trabalho ou comunidade;

Dar exemplos da experiência pessoal e realizações até o momento, “incluindo, mas não se limitando, a exemplos de serviço comunitário, inovação ou empreendedorismo”.

Mais informações sobre as bolsas de estudo neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 24 de dezembro.

Sobre a UTS

A University of Technology Sydney é uma instituição nova mas que já alcançou bons resultados. Ela está classificada como a 11ª melhor universidade com menos de 50 anos de existência pelo QS Ranking (QS Top 50 Under 50).

Os melhores programas da UTS são das áreas de Enfermagem, Arte e Design, Bibliotecas e Gestão da Informação e Esportes.

Além dessas áreas, a instituição também possui bons programas de Contabilidade e Finanças, Arquitetura, Engenharia Civil e Estrutural, Comunicação e estudos de mídia, Ciência da Computação e Sistemas de Informação, Engenharia Elétrica e Eletrônica e Estudos jurídicos.

"Bolsas de até 100% na Universidade de Tecnologia de Sydney" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.