Seu inglês está no caminho certo? Faça esse checklist e confira

Você está trilhando a jornada de aprendizagem de inglês? Então você acabou de chegar ao conteúdo certo! Aqui você vai encontrar um checklist com 12 hábitos e ações que podem fazer TODA a diferença ao aprender um idioma.

Faça um check nos itens que já tem feito no seu dia a dia. E depois separe aqueles que gostaria de testar/adotar. É claro que é importante considerar suas preferências, aquilo que você já sabe que funciona para você, e as coisas divertidas que você tem incluído na sua prática.

Vamos lá então!

Planejei minha jornada de aprendizagem (por exemplo: sei meus motivos (internos) para estar aprendendo, escolhi conteúdos que gosto, planejei onde e com quem estudar, etc).

Separei um pouquinho de tempo todos os dias para estudar/praticar. Encaixei minha prática num horário em que sei que rendo mais.

Escolhi meus conteúdos preferidos (vídeos, apps, sites, etc). Sei bem que não preciso utilizar tudo, mas aquilo que escolhi, utilizo com qualidade.

Consumo conteúdos que gosto em inglês (músicas, filmes, séries, games). Quando quero estudar por meio deles, faço anotações, busco informações e curiosidades.

Reviso minhas anotações com frequência. Sei que essa repetição é necessária, ou vou esquecer.

Tenho pessoas que praticam comigo (amigos, família, etc). Posso ensinar o que sei para algumas dessas pessoas. Outras podem me ajudar já que estudam há mais tempo. Posso trocar mensagens e áudios com algumas dessas pessoas por WhatsApp.

Pratico minha fala e pronúncia com frequência. Posso falar até comigo mesmo (gravando e me escutando, por exemplo). Sei que a fala é uma das habilidades mais desafiadoras, mas sei que melhoro por meio da prática constante.

Treino meu listening por meio de fontes diversas. Sei que ouvir falantes com muitos sotaques diferentes facilitará o meu desenvolvimento.

Sei que os erros fazem parte da minha jornada (e até podem torná-la mais divertida). É cometendo erros e sendo corrigido que posso avançar.

Sei que o pouquinho por dia faz toda a diferença! Não procrastino, e estudar se tornou (ou está se tornando) automático para mim.

Sigo nas redes sociais alguns perfis que oferecem conteúdo de qualidade em inglês (profissionais da área, notícias, temas de meu interesse).

Sinto orgulho da minha jornada e estou me divertindo no processo. Sei que preciso me cobrar, mas de forma saudável e respeitando meu ritmo, sem me comparar aos outros.

E aí? Como você enxerga sua jornada ao compará-la com o nosso checklist?

Esperamos que você possa aproveitar o que ainda não estiver adotando como algo a ser testado.

Have fun, dear student!

Sobre a autora

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 12 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas (https://www.companhiadeidiomas.com.br). Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

E como está seu aprendizado de inglês? Sente que precisa de ajuda para incorporar hábitos, se expor, ou tem outras dificuldades de aprendizagem? A equipe da @verbify.oficial, empresa do grupo Companhia de idiomas, está oferecendo 5 vagas em nossa mentoria gratuita sobre Aprender a Aprender, para leitoras e leitores dessa coluna (é só citar que viu as dicas na Exame.com). Fale diretamente conosco por DM ou por e-mail: atendimento@verbify.com