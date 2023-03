Edtech PM3 completa 5 anos faturando mais de R$ 20 milhões ao ano

Em 2023, a PM3 comemora 5 anos de existência com marcos incríveis alcançados no mercado de tecnologia: a escola já qualificou mais de 25 mil alunos, sendo que 10 mil deles ainda participam ativamente da sua comunidade, além de também ter contribuído com cerca de 500 empresas na capacitação de seus times. Formando um verdadeiro hub de educação em Produtos e Negócios Digitais, a PM3 apresenta crescimentos expressivos ano a ano. Em 2022, a escola elevou o faturamento em 50%, atingindo R$ 22 milhões. Para 2023, a expectativa é subir o valor do aumento em 20%, ou R$ 26 milhões, mesmo diante de um cenário desafiador para o mercado, marcado por redução de custos e layoffs.

Adquirida parcialmente em 2021 pela Alura, que segundo a Distrito está na lista das startups mais cotadas para serem unicórnios este ano, a companhia não pretende parar nesses números. “Não estamos buscando ser um unicórnio, mas sim trazer mais eficiência às operações e à geração de caixa para enfrentarmos bem essa crise. Nesse sentido, vamos na contramão de um mercado que prioriza levantar rodadas de investimento e crescer a qualquer custo; nossa filosofia é que essa expansão seja saudável e sustentável”, diz Marcell Almeida, CEO e cofundador da marca.

Inicialmente nascendo como um curso de Product Management, a escola se consolidou como hub de ensino por meio de 3 pilares principais: cursos aprofundados, comunidade e conteúdos gratuitos. Dentre o seu leque de cursos, estão: Product Management, Product Discovery, Product Growth, Product Marketing e, os mais recentes, Product Analytics e Product Leadership – formações online que possuem entre 30 horas e 40 horas de conteúdo aprofundado cada. Agora, a PM3 se prepara para aumentar seu portfólio de cursos, oferecendo também formações rápidas e além do universo de Produto.

“Sempre pensamos em expandir nossos produtos considerando o mercado e, principalmente, seus usuários, disponibilizando uma gama extensa de cursos, bem como diversas atividades ao vivo, como mentorias em grupo. Toda essa estrutura é formada para ser composta por conteúdos aprofundados, baseada em cases reais e com instrutores renomados”, afirma Almeida.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a comunidade, recentemente a empresa adquiriu o maior evento do setor de Produtos Digitais do país, o Product Camp, unidade de negócios que faturou R$ 4 milhões em 2022. Além disso, a expectativa da PM3 é de alcançar o número de 40 colaboradores este ano. “Temos uma cultura de sermos enxutos e eficientes, procurando sempre otimizar processos. Estamos na contramão de organizações que estão precisando reduzir o quadro de funcionários Temos um crescimento mais lento de pessoas, mas constante e que deve continuar acontecendo”, declara Almeida.

Campanha de aniversário

Como comemoração aos 5 anos, a PM3 apresenta ao mercado uma campanha de aniversário em que durante todo o mês de março os cursos podem ser adquiridos com 20% de desconto ou 30% na compra de combos. Com o mote de que são as pessoas que movem Produtos, a edtech traz relatos dos seus antigos estudantes e como a escola impactou suas carreiras ao longo dos últimos anos, uma inspiração para os futuros alunos também alcançarem seus objetivos profissionais e construírem produtos que causem impacto.

É o caso da Cintia Gomes, aluna da escola, que explica como a comunidade de produtos da PM3 colocou ela em contato com um universo de possibilidades, de ensino à aproximação com outros alunos e profissionais da área. “Eu era nova na área e tinha pessoas ali com muito tempo de conhecimento que estavam sempre disponíveis. Hoje qualquer dúvida que eu tenho eu jogo na comunidade. Você vê GPM, CPO, Head respondendo a mesma pergunta e te dando diferentes direcionamentos”, diz.

