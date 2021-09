Setembro Amarelo: o impacto da saúde mental no ambiente profissional

O tópico da saúde mental está mais do que nunca em pauta, principalmente após o aumento dos casos de ansiedade e depressão ocorrido em razão da pandemia da Covid-19.

De acordo com a 2ª pesquisa de adoção de aulas online, produzida pelo instituto Semesp, o Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior do estado de São Paulo, pelo menos 90% dos estudantes do ensino superior relataram enfrentar transtornos como estes durante o período de isolamento social.

A tensão aumenta quando estes estudantes são levados a pensar em como ficará o cenário pós pandêmico, quando as atividades retornarem, em sua maioria, ao regime presencial. 32,8% dos que participaram na pesquisa afirmam que precisarão de apoio psicológico quando essa fase chegar, para que consigam manter o contato interpessoal da maneira mais saudável possível.

Diante dessas questões, considerar o mercado de trabalho se torna mais uma preocupação na mente de quem está em busca de uma colocação profissional, mas, ainda assim, as previsões são positivas para os próximos meses.

Confira o impacto da saúde mental no ambiente profissional, com Diego Cidade, da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH":