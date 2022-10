Serasa Experian está com 160 bolsas de estudos para curso online de programação e dados

Nesta quarta-feira, 26, a Serasa Experian, anunciou a abertura de processo seletivo para 160 bolsas de estudo gratuitas para pessoas com deficiência que tenham interesse em se capacitar e atuar profissionalmente nas áreas de programação e dados.

O programa contará com o o apoio educacional e tecnológico da Wise Hands, startup que promove a inclusão das PcD no mercado de trabalho. A pessoa com deficiência selecionada receberá todo o equipamento necessário para as aulas, bem como a tecnologia assistiva que precisar.

A iniciativa faz parte do Programa Transforme-se da Serasa Experian, que tem o objetivo de desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e de grupos sub-representados nas áreas de programação e dados.

O programa, que está na sua terceira edição, já ofereceu mais de 120 bolsas gratuitas para jovens e mulheres. Apenas um mês após a conclusão do programa, 50% dos bolsistas já conseguiram emprego ou melhoraram sua situação salarial.

Quem pode se inscrever no programa de bolsas de estudo em programação e dados da Serasa?

As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência que possuam laudo médico, acima de 18 anos, que tenham o ensino médio completo e que sejam de qualquer lugar do país. Não é necessário ter experiência prévia em tecnologia.

A capacitação será online e ao vivo e iniciará com conhecimentos básicos de informática, possibilitando o ingresso de pessoas sem expertise em tecnologia, e avançando para desenvolvimento nas linguagens java e python, introdução a bancos de dados, além de metodologias ágeis.

As aulas serão noturnas, três dias por semana, com início em 02 de dezembro de 2022 e duração de até 8 meses.

Os participantes também vão contar com mentorias e treinamentos realizados por funcionários da Serasa Experian para desenvolvimento de competências pessoais. Durante o curso, os bolsistas poderão se candidatar a vagas na Serasa Experian.

Como se inscrever no programa de bolsas de estudo em programação e dados da Serasa?

Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de novembro no site do programa.

