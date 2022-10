Santander está com 80 vagas em tecnologia exclusiva para PCDs e oferece salário de R$ 4,2 mil

O banco Santander, através da sua empresa de tecnologia F1RST, abriu 80 vagas de trabalho destinadas a pessoas, com ou sem experiência, que tenham alguma deficiência física, auditiva ou visual.

Os contratados vão atuar nas áreas de desenvolvimento e na central de apoio técnico aos funcionários.

O salário oferecido para as 80 vagas é de R$ 4.200,00 por mês. A contratação pelo regime CLT inclui benefícios como vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-refeição.

Além de se interessar por tecnologia e estar disposto a aprender, o candidato deve ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar das 9h às 18h. A formação mínima exigida é o Ensino Médio concluído.

O principal diferencial desta iniciativa do Santander voltada a PCD é que os aprovados vão passar por uma jornada de aprendizado em tecnologia de aproximadamente três meses. Ou seja, além da oportunidade de emprego, os contratados receberão um amplo conteúdo de qualificação profissional.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas através do site oficial do programa do Santander até o dia 31 de outubro.

