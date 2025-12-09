Seis erros que travam a mudança nas empresas — e como é possível evitar todos eles

Transformações organizacionais — digitais, culturais ou estruturais — costumam falhar não por má estratégia, mas por falhas na execução. E a diferença entre sucesso e estagnação está em como os líderes, de todos os níveis, conduzem essa execução.

Para quem busca alta performance e resultados sustentáveis, dominar a execução é essencial. É o que mostra a pesquisadora de Harvard Paola Cecchi-Dimeglio, que resume os pontos-chave em seis práticas de liderança que tornam a transformação real e duradoura. As informações foram retiradas de Forbes.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

1. Comunicação clara é o ponto de partida

Toda mudança precisa de uma narrativa forte, transmitida com consistência. Líderes no topo devem deixar claro o porquê da transformação, quais são os critérios de sucesso e o que precisa mudar. Líderes intermediários traduzem essa visão em metas operacionais.

E quem está na linha de frente conecta o discurso à prática diária. Sem essa clareza, a execução se perde em ruídos. Com ela, surge confiança e foco.

2. Estratégia só vira realidade com projetos práticos

Grandes metas não se realizam sozinhas. Elas precisam ser quebradas em iniciativas, entregas e tarefas concretas.

Cada nível da liderança deve transformar a estratégia em projetos acionáveis, com responsáveis, prazos e indicadores claros. Quando todos entendem como seu trabalho contribui para os objetivos maiores, o resultado é engajamento e progresso real.

3. Empoderar não é delegar tarefas, é confiar com responsabilidade

Liderar transformação exige distribuir poder de forma inteligente. Isso significa dar autonomia real, com clareza de expectativas e apoio constante.

Quando as equipes sentem que suas decisões importam, passam a assumir o sucesso como algo pessoal. Empoderamento é um comportamento ativo, não um discurso vago.

4. Proximidade com a execução mantém a transformação viva

A liderança precisa estar presente no dia a dia. Executivos devem acompanhar os avanços estratégicos. Gestores intermediários devem remover obstáculos e ajustar rotas. Líderes de equipe precisam celebrar pequenas vitórias e corrigir desvios rapidamente.

Reconhecimento e presença ativa mantêm a energia da transformação no ar, e o time no rumo certo.

5. Aprender continuamente é o que garante evolução

Mudança não acontece em linha reta. A capacidade de aprender, adaptar e evoluir no processo é o que diferencia empresas resilientes.

Isso exige líderes que investem em desenvolvimento, encorajam experimentação e aceitam ajustes como parte do caminho. Quando aprender faz parte da rotina, a inovação se torna hábito, não exceção.

6. Cultura, propósito e confiança sustentam tudo

Transformações sólidas nascem de culturas consistentes. O topo define os valores, os líderes replicam nos comportamentos, e os times absorvem no dia a dia. Quando a cultura está alinhada com a estratégia, o senso de propósito cresce e a confiança se espalha.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA