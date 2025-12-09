O médico que recusou o Vale do Silício, evitou fundos e construiu uma farmacêutica de US$ 6 bilhões

Formado em medicina pela Universidade Yale e com passagem por Wall Street, Herriot Tabuteau tomou uma decisão incomum ao fundar a Axsome Therapeutics em 2012: recusou capital de risco, apostou em portfólio diversificado de medicamentos e tocou os ensaios clínicos internamente para reduzir custos.

Mais de uma década depois, o resultado da estratégia está na vitrine: uma empresa listada na Nasdaq, avaliada em US$ 6,1 bilhões, com três medicamentos aprovados, cinco em desenvolvimento e receita de quase US$ 500 milhões.

O caso da Axsome escancara o valor de uma gestão estratégica de risco, planejamento financeiro disciplinado e profundo conhecimento de mercado, pilares cada vez mais essenciais para profissionais de finanças corporativas em um ambiente de negócios altamente competitivo e regulado.

A história de Tabuteau oferece um estudo de caso real sobre como alocar capital com eficiência, maximizar retorno e manter o controle sobre a visão de longo prazo. As informações foram retiradas da Forbes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Quando a visão científica encontra a disciplina financeira

Apesar de ter formação em biologia molecular e medicina, Tabuteau passou quase 20 anos no setor financeiro, com passagens por Goldman Sachs, Bank of America e SAC Capital.

Essa vivência foi fundamental para modelar seu estilo de gestão e embasar decisões financeiras da Axsome, como a aquisição estratégica do Sunosi, medicamento para narcolepsia, comprado por US$ 53 milhões em 2022 e revendido parcialmente por US$ 66 milhões meses depois, em um movimento descrito como “extremamente astuto” por analistas.

Além de retorno imediato, a compra ajudou a compor o portfólio da empresa, que hoje projeta vendas de até US$ 16,5 bilhões nos próximos anos, caso todos os medicamentos em fase de testes sejam aprovados pela FDA, uma meta ambiciosa, mas respaldada pela gestão eficiente e pelo pipeline da companhia.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Receita em alta, prejuízo controlado e visão de longo prazo

A Axsome ainda não é lucrativa. Entre junho de 2024 e junho de 2025, reportou um prejuízo de US$ 247 milhões. No entanto, a receita cresceu 70%, impulsionada principalmente pelo Auvelity, medicamento aprovado em 2022 para depressão grave, que se destaca por começar a fazer efeito em uma semana, uma inovação em relação aos antidepressivos tradicionais, que levam até oito semanas.

A empresa começou a comercializar o Auvelity com 165 representantes de vendas, metade da média do setor, mas combinou a equipe com um sistema inteligente de dados para mapear médicos com maior probabilidade de prescrever o produto e personalizar o canal de contato. O resultado: expectativa de US$ 500 milhões em vendas só este ano e projeções de blockbuster (acima de US$ 1 bilhão em receita anual).

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS