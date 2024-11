Sam Altman prioriza talento sobre idade na hora de contratar

O CEO da OpenAI, Sam Altman, compartilhou recentemente sua visão sobre contratações, destacando que, para ele, o talento tem mais importância do que a idade. Durante uma participação no podcast “The Twenty Minute VC (20VC)”, Altman enfatizou que as empresas de tecnologia se beneficiam de equipes mistas, compostas por jovens profissionais inexperientes, mas com alto potencial, e por colaboradores mais experientes, com idade acima dos 30 anos. As informações são da Business Insider.

“Inexperiência não significa, necessariamente, falta de valor,” afirmou Altman. Segundo ele, investir em jovens no início de carreira pode trazer resultados significativos, mas ele também ressalta que não delegaria trabalhos de alta complexidade e impacto a um profissional ainda iniciante. A combinação de diferentes faixas etárias e níveis de experiência é a chave para alcançar um nível elevado de talento em qualquer idade, de acordo com o CEO.

Essa abordagem contrasta com a realidade cada vez mais polarizada do mercado de trabalho em tecnologia. Enquanto grandes empresas disputam talentos em inteligência artificial (IA) com experiência C-level, profissionais de nível intermediário e recém-formados enfrentam dificuldades para se inserir no mercado.

Recentemente, a Google firmou um acordo de US$ 2,7 bilhões (R$ 15,6 bilhões) com a startup de IA Character.ai, em parte para recontratar o ex-Google Noam Shazeer. Em uma medida semelhante, a Microsoft pagou US$ 650 milhões (R$ 3,7 bilhões) ao Inflection para um acordo de licenciamento e para atrair os fundadores Mustafa Suleyman e Karen Simonyan.

Dificuldade para encontrar emprego

Essas disputas por talentos de alto nível, no entanto, não parecem impactar positivamente as contratações em cargos juniores. Graduados recentes relatam um mercado de trabalho restrito, intensificado pela automação com IA, terceirização e recentes demissões no setor de tecnologia.

Em uma pesquisa recente com 750 trabalhadores enfrentando dificuldades para encontrar emprego nos EUA, um grupo significativo de recém-formados mencionou a dificuldade de ingressar no setor de tecnologia, apesar de possuírem estágios relevantes e diplomas de instituições de renome.

Embora Altman priorize talento sobre idade, alguns profissionais mais velhos dizem enfrentar preconceitos etários no mercado de trabalho em tecnologia. Relatos apontam que estão mais sujeitos a demissões ou até mesmo excluídos de oportunidades em cargos técnicos.

Paralelamente, a Geração Z relata enfrentamentos no ambiente de trabalho, sendo estereotipada como “preguiçosa” e, em alguns casos, negada a promoção devido à sua idade.