Rubens Ometto: 7 frases do dono do grupo Cosan para inspirar sua carreira

“A pessoa vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva”. É com esse ditado que mostra o tom mais irreverente da biografia do empresário Rubens Ometto.

Recém-lançado pelo Grupo Companhia das Letras, o livro “O inconformista - A trajetória e as reflexões do empresário que fez da Cosan um dos maiores sucessos corporativos do Brasil” é uma parceria entre o dono o Grupo com o roteirista Agnaldo Silva.

Ometto é um dos maiores empresários do país e dono do Grupo Cosan, responsável pelas empresas Raízen, Moove, Comgás e Rumo. No livro, ele conta sobre sua trajetória e suas reflexões sobre as decisões que levaram o negócio ao patamar atual.

No novo episódio do podcast Como Cheguei Aqui, Ometto fala sobre o início da carreira e compartilha pensamento que podem servir de inspiração para quem entra no mercado de trabalho hoje.

Ele se formou em engenheira pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, trabalhou no Itaú Unibanco e foi diretor financeiro, eleito pela assembleia, do grupo Votorantim aos 24 anos.

Depois, quando entra na empresa fundada pelo seu avô, ele relata as dificuldades, seus pensamentos sobre o negócio e o papel da liderança. Confira o destaque de sete pensamentos do empresário que são lições para a carreira e negócios:

“ Sempre fui uma pessoa que nunca aceit ou as coisas que apenas são como elas são. Tudo tem que ter uma explicação e uma razão. E se a razão não te convence é automático para mim procurar fazer de uma maneira que convence . A tendência das pessoas é obedecer. A minha não é desobedecer, é ir lá, discutir e tentar convencer” .

“Muita gente vê você em certa posição e acha que tudo que acontece com você caiu de mão beijada. Que não te custou sacrifícios na vida pessoal, que não teve que abrir mão de certas coisas para se concentrar naquilo que acha que tem que ser feito. Então, a pessoa só vê o fim, ela não vê o caminho que você passou para chegar lá ”.

“ Quando você se dedica, você leva muitos tombos, e se sacrifica para chegar numa coisa que você quer fazer, que acredita, que você é apaix onado. Se não é uma coisa que você seja apaixonado, você não suporta os tombos que leva”.

“Sempre me preocupei que a pessoa não te respeitasse por ser acionista, mas te respeitasse pelas suas qualidades técnicas”.

“ Logo que assumi a presidência da empresa, os estatutos permitiam que o presidente assinasse sozinho. Primeira coisa que eu mudei foi isso. O presidente tem que assinar com outro diretor, porque ninguém está livre de perder a cabeça, de fazer uma loucura. Quando você tem que dividir, você tem que argumentar. Eu fiz imediatamente. E se você quer crescer, você tem que delegar. E para delegar, não pode ser só o CEO ” .

“ Tem um ditado que gosto de citar muito: você não pode confundir trepidação com velocidade. Quando você começa a querer abraçar tudo, você trepida, mas não sai do lugar. E aí acha que está corrend o ”.

“Primeiro, você precisa ter um grupo de executivos de alta qualidade, que tenha confiança neles e eles te ajudem a pensar. Ninguém é dono da verdade ”.

