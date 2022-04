Redação nota mil no ENEM: professor de português explica como chegar lá

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Diante do tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", chamou-me atenção o texto da jovem Maitê Maria:

No célebre texto “As Cidadanias Mutiladas”, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Todavia, no contexto hodierno, a invisibilidade intrínseca à falta de documentação pessoal distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática.

É de grande qualidade o início de um texto no qual o escritor deixa explícita a sua vontade em alterar o comportamento do leitor, trazendo informação pautada em pesquisa. Isso gera à ideia o ar comprobatório, porque houve o embasamento.

Sob o ponto de vista gramatical, a pontuação impecável garante organização e favorece o uso de conectivos. Notemos que, entre a citação do geógrafo Milton Santos e a invisibilidade atual, hodierna, há o uso de pontuação e o ligante “todavia”.

Essa habilidade gramatical gera credibilidade; o leitor fica envolto nessa disparidade entre teoria e prática, o ideal à cidadania e o que é o visto.

Para garantir maior fluidez, o pronome demonstrativo anafórico, ao fim do parágrafo, é muito didático: “Nesse cenário...” Vale lembrar que o papel de um anafórico (isso, esse, aquele) é retomar, apontar para o anterior.

Unindo conhecimento social à gramática normativa, Maitê Maria é lúcida, nobre nos pensamentos e convincente na exposição. Ademais, o vocabulário rico mostra uma maturidade cara, que a mim emociona.

Como escrever assim? Dedicando-se. Dedicando às aulas, às leituras e à gramática da Língua Portuguesa. Igual a um piano, ser hábil é dispor-se a aprender e a querer emocionar a plateia.

Maitê: belíssima execução!

DIOGO ARRAIS

