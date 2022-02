Stone abre programa de recrutamento sem limite de vagas ou requisitos

A Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros focada no empreendedor, abre nesta terça-feira, 1, as inscrições para a 15ª edição do Recruta Stone, sua maior porta de entrada para novos talentos. Em 2021, foram 850 pessoas contratadas pelo programa que teve mais de 130 mil inscritos.

O Recruta Stone não tem pré-requisitos ou limite de vagas. E essa característica se reflete no processo de seleção.

Após a primeira etapa de inscrição, os candidatos respondem questionário sobre sua vida e fazem um teste para avaliar seu perfil. Na próxima fase, há outro questionário mais profundo sobre as experiências de vida para instigar a reflexão e autoconhecimento.

Segundo Lívia Kuga, sócia e líder na Stone, a inteligência emocional é uma base do processo do Recruta Stone. Como não há requisito de inglês, idade ou formação, informações desse tipo são omitidas e o perfil comportamental dos candidatos ganha maior destaque.

“O programa tem esse jeito de tentar ser o mais próximo das pessoas. Envolvemos cerca de 200 funcionários em cada Recruta, que é um grande ritual de cultura”, explica.

Depois dos questionários, há um feedback e em abril começam as dinâmicas e entrevistas. São três dias de dedicação a essa etapa e os aprovados já serão contratados. Essa turma ainda vai passar por seis semanas de imersão, com uma trilha de desenvolvimento e um desafio.

A expectativa esse ano é realizar a final do processo, que define os Recrutas da edição, presencialmente. Na edição passada, a empresa conseguiu realizar essa última etapa de forma presencial, com todos apresentando comprovante de vacinação e realizando testes de Covid-19.

Mesmo com a possibilidade de voltar a realizar o grande evento de finalização do Recruta Stone, Kuga conta que as inovações que vieram com a mudança do processo para o online vão ficar no programa.

“Dois anos atrás, as pessoas precisavam se deslocar para São Paulo ou o Rio de Janeiro para as etapas. E não é uma questão de querer participar, muitos não têm condições financeiras. Com o online, a gente consegue trazer pessoas diferentes até a final. E na final, se for presencial, a gente banca a viagem”, explica.

A equipe organizadora sempre recolhe feedbacks dos candidatos para trazer melhorias ao programa a cada ano. Em 2021, a empresa iniciou o programa de imersão e forneceu aos candidatos aprendizados também ao longo da seleção.

No total, mais de 15 mil pessoas tiveram acesso a conteúdo formativo sobre como melhorar seu autoconhecimento, fazer entrevistas e ter bom desempenho em processos seletivos. Assim, mesmo quem não foi contratado teve algum ganho com sua participação.

Para a nova edição, uma melhoria foi a criação do portal do candidato, um recurso que era um pedido antigo dos participantes do programa.

“Queremos que seja o mais humanizado possível com uso de tecnologia e machine learning”, diz Kuga.

Quanto ao desafio do processo de imersão, Kuga não promete que vai ser fácil, mas realizá-lo dará uma mostra de como é o trabalho na Stone. Segundo ela, o conselho vale especialmente para os selecionados como Recrutas:

“Vai ser difícil. Uma certeza que tenho em oito anos de Stone é que o trabalho vai ser desafiador, mas quando você consegue executar, bota a mão na massa, você se dá conta que consegue fazer mais do que era capaz”, diz.

As inscrições começam às 12 horas e vão até o dia 10 de março pelo site.

