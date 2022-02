Mercado Livre abre mais de 750 vagas presenciais, híbridas e remotas

O Mercado Livre, empresa de e-commerce e serviços financeiros, abriu mais de 750 vagas de emprego para todo o Brasil.

A empresa tem oportunidades para diversos níveis e áreas, com cargos de analista a liderança de equipe. E as posições são em formatos variados de trabalho: presencial, híbrido e remoto.

No ano passado, a empresa definiu que todos os funcionários da área administrativa na América Latina poderiam fazer trabalho remoto permanente. O trabalho presencial permanece para cargos operacionais nos centros logísticos.

Nos últimos dois anos, a empresa teve crescimento acelerado de sua equipe. Apenas no ano passado, a empresa havia anunciado a abertura de 16 mil vagas para toda a região. Apenas no Brasil, houve a criação de mais de 7 mil empregos.

Agora, o Mercado Livre inicia o ano com mais oportunidades abertas, a maioria para as equipes de tecnologia, logística e fintech. Há oportunidades também no Mercado Pago, principalmente nos setores de crédito e pagamentos.

Patricia Monteiro de Araujo, diretora de pessoas do Mercado Livre no Brasil, afirma que a empresa está crescendo e vai apoiar a reconstrução econômica com geração de renda para empreendedores e profissionais.

“Buscamos talentos diversos que se identifiquem com a nossa cultura, que tenham espírito empreendedor e que sejam protagonistas”, diz.

Os interessados podem se inscrever pelo site.

