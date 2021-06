Ranking mostra as melhores empresas para as mulheres trabalharem

A nova edição da pesquisa Great Place to Work identifica e reconhece as 70 empresas (35 de porte grande e 35 de porte médio), entre as 641 inscritas, que mais se destacaram pelas políticas e práticas em prol da equidade de gênero. Esse número representa 741.665 funcionários.

Nas 70 empresas selecionadas, a média é de 52% funcionários do gênero feminino e 48% masculino (a pesquisa contemplou a opção "outros gêneros", contudo a representatividade foi menor que 1%, contra 38% de mulheres e 62% de homens, na edição realizada em 2017.

No comparativo com 2017, o número de mulheres na alta liderança se mantém em 26%, em “outras lideranças”, que correspondem a cargos de média gestão, caiu de 49% para 44%, em “outros cargos” houve um crescimento de 45% para 54% e o número de CEOs caiu de 17% para 13%. Já mulheres no conselho de administração, na comparação com 2019 e 2021, caiu de 30% para 28%.

O ranking aponta os fatores de permanência nas empresas, como: 48% destacam a oportunidade de crescimento e desenvolvimento, 19% o fato de proporcionar equilíbrio entre a vida profissional e o pessoal, 16% apontam a remuneração e benefícios oferecidos pela empresa, 15% o alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa e 2% o fato de saberem que só serão demitidas em último caso.

Apesar de boas empresas para se trabalhar, as mulheres continuam ganhando menos do que os homens. Na comparação da remuneração, nos cargos de alta liderança, em 2021 a diferença foi de -15,79%. Em 2017, no entanto, a distância era maior e registrou -20,22%. Em outros níveis de liderança o porcentual se manteve estável no comparativo em cerca de -18%.

Entre as afirmativas que os funcionários das premiadas mais concordaram, 98% destacam que as pessoas são bem tratadas independentemente de sua cor ou etnia, 96% que as pessoas são bem tratadas independentemente de sua orientação sexual e idade, 95% que as pessoas são bem tratadas independentemente de seu gênero e 90% tem orgulho de contar a outras pessoas que trabalham na empresa.

“A cada ano, percebemos um tímido avanço na ascensão da mulher no ambiente de trabalho. Tímido, porém, poderoso quando tratamos de equidade de gênero no mundo corporativo. O ano de 2020, no entanto, marcou um retrocesso nessa jornada. A pandemia interrompeu uma tendência de anos no avanço da participação feminina na força de trabalho", diz Daniela Diniz, Diretora de Conteúdo e Relações Institucionais do GPTW.

A executiva lembra ainda que houve queda de 12% na taxa de ocupação feminina na América Latina no ano passado, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT). "Portanto, identificar e reconhecer as empresas que seguem firmes no propósito de promover a igualdade de gênero e estimular a presença e ascensão de mulheres é mais do que um ato simbólico, é uma forma de alertar a sociedade de que não podemos para”, afirma.

De acordo com a pesquisa, as 10 primeiras do ranking, entre as empresas de grande porte foram:

1. Mercado Livre

2. Dell

3. Johnson & Johnson

4. Banco Santander (Brasil) S.A.

5. Banco Bradesco S.A.

6. Baxter Hospitalar

7. Magazine Luiza

8. Accenture do Brasil

9. Cognizant Brasil

10. Itaú Unibanco

Médio porte estão:

1. Bristol Myers Squibb

2. Stryker Do Brasil

3. Resultados Digitais

4. Renaissance São Paulo Hotel

5. Mastercard

6. LEVVO

7. GNA - Gás Natural Açu

8. Zurich Santander Seguros e Previdência

9. Thoughtworks

10. Farmarcas

A relação completa das 70 empresas está disponível no site do ranking.