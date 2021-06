Marcas Renner doam R$ 140 mil para Casa 1, no mês do orgulho LGBTQIA+

As marcas Renner, Ashua e Youcom, da Lojas Renner S.A., se uniram para destinar R$ 140 mil para a Casa 1, instituição que acolhe pessoas LGBTQIA+ e desenvolve projetos atuando na capacitação profissional da comunidade em diferentes frentes. Viabilizado pelo Instituto Lojas Renner, braço social da varejista e que apoiou a ONG com a doação de cestas básicas em 2020, o valor permitirá o financiamento da reforma do Salão Lea T, localizado na sede da entidade, em São Paulo.

O espaço abriga um atelier de beleza usado para ministrar cursos de capacitação e geração de renda para a comunidade LGBTQIA+. Com a revitalização do local, os treinamentos poderão atender um público maior e com mais qualidade.

"Uma das coisas que mais nos emociona é estabelecer relações contínuas e permanentes porque representa para nós verdade e comprometimento das organizações. Se em 2020, o Instituto Lojas Renner nos ajudou no combate à fome a partir das entregas de cestas básicas, neste ano esse trabalho se amplia e solidifica”, diz Iran Giusti, fundador da Casa 1.

Além do apoio à Casa 1, Renner, Ashua e Youcom celebram o mês do orgulho LGBTQIA+ com campanhas especialmente criadas para a data. Ao longo das próximas semanas, colaboradores LGBTQIA+ vão dividir suas histórias nas redes sociais das marcas, mostrando como vivenciam a diversidade dentro das empresas.

Em uma jornada de diversidade, a Lojas Renner está divulgando diversas iniciativas para ampliar a discussão sobre a temática dentro da companhia. Nesse sentido, lançou o Plural, programa que está orientando a estratégia de diversidade e inclusão da varejista.

“A diversidade é um tema importante para a Lojas Renner e parcerias, como a que estamos realizando com a Casa 1, nos permitem contribuir na transformação da vida de centenas de pessoas, que terão um espaço renovado para apoiar o seu desenvolvimento profissional”, afirma Eduardo Ferlauto, diretor executivo do Instituto Lojas Renner.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também