Quer trabalhar no mercado financeiro? Veja dicas de especialista

O profissional que atua nos bastidores do mercado financeiro é chamado de operador ou banker e precisa ter conhecimento técnico em produtos, operações bancárias e fundamentos de finanças.

Trata-se de uma posição essencial para quem deseja entrar no setor e conhecer as diversas áreas que o compõem: tesouraria, crédito, câmbio, renda fixa, renda variável, derivativos, entre outros.

Como é o dia a dia?

Segundo José Roberto Securato Jr., professor da Saint Paul Escola de Negócios e especialista em mercado financeiro, esse profissional é normalmente encontrado em instituições financeiras como bancos, corretoras, assets, fintechs, seguradoras e gestoras de investimentos.

“Essa é a porta de entrada para o mercado financeiro”, afirma Securato.

O cotidiano de um banker é dinâmico e desafiador. Dependendo da área de atuação, pode envolver contato com clientes, análise de relatórios financeiros, acompanhamento de índices econômicos, execução de ordens de compra e venda de ativos, além de relatórios de performance e controle de risco.

Como muitas funções são conectadas a eventos do mercado, o ritmo de trabalho pode ser intenso, principalmente em momentos de alta volatilidade econômica.

Quanto ganha um banker?

Os salários podem variar conforme a instituição, a área de atuação e o tempo de experiência. Segundo o relatório Estudo de Remuneração 2024, da PageGroup, o salário inicial de um analista financeiro pode chegar a R$ 10.000,00.

Além da remuneração fixa, é comum que esses profissionais recebam bônus de performance atrelados ao desempenho da equipe ou da instituição.

Como se preparar?

A melhor forma de começar uma carreira no mercado financeiro é por meio da especialização.

Pensando nisso, a Saint Paul Escola de Negócios oferece o curso de educação executiva Formação para o Mercado Financeiro: Operador Banker.

A formação é voltada a jovens em início de carreira, estagiários, trainees e recém-formados, mas também é indicada para profissionais do mercado que desejam atualizar suas habilidades.

“Esse curso é um nivelador que coloca o aluno em condições de entender o que é mercado financeiro e encontrar qual carreira faz mais sentido para ele”, explica Securato Jr.

Entre os conteúdos abordados estão fundamentos de matemática financeira, contabilidade e finanças corporativas; produtos bancários e estrutura do sistema financeiro nacional; tesouraria, crédito, operações e risco; soft skills e ética no mercado financeiro.

"O curso nasceu de uma demanda real do mercado e segue se atualizando. Ele ajuda o aluno a decidir para onde ir dentro do mercado financeiro, com uma base sólida e prática" José Roberto Securato Jr

Desenhado para um público com conhecimentos básicos em contabilidade e mercado financeiro

Carga horária de 66h: aulas 100% online e ao vivo

Aulas começam em 15 de julho e oferecem certificado