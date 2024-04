Quer trabalhar em qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office desta semana

Para muitas empresas, a maior preocupação do home office é a produtividade — o que é contrariado segundo o relatório Pulse of the Profession 2024, realizado pelo Project Management Institute (PMI), que indica que 73,2% dos empregados são eficientes no regime remoto. No modelo híbrido, o índice é de 73,4% e no presencial, 74,6%. “A variação é tão pequena que se torna insignificante”, afirma Daniel Moretto, Country Manager da PayRetailers no Brasil.

“O home office é uma vantagem para atividades que necessitam foco. Além disso, vivencio com frequência a vantagem de não sair de casa para fazer apresentações ou reuniões importantes. Economizo 1 hora de deslocamento que uso para me preparar e concentrar para estas ocasiões”, diz Moretto.

“Em uma grande cidade como São Paulo, os deslocamentos podem ser muito demorados, às vezes a pessoa perde 4 horas ou mais no trânsito apenas para ir ou vir ao trabalho. Qualidade de vida significa pessoas mais satisfeitas, que naturalmente produzem mais e melhor”, afirma.

Para você que consegue produzir bem de casa e busca uma oportunidade de trabalho remota para trabalhar em outro estado ou até país, vejas as vagas de home office disponíveis nesta semana:

Vagas nacionais

Gupy

A Gupy, empresa de recrutamento e seleção, oferece contratação nos modelos híbrido e remoto.

A empresa também oferece uma longa lista de benefícios como Cartão Caju, plano médico 100% custeado pela empresa, licença-maternidade e paternidade de seis meses, licença casamento, short-friday, entre outros.

Inscrição: Veja as diversas posições abertas para Tecnologia, Marketing e Operações na página de vagas da Gupy.

Minsait

A espanhola Minsait é uma consultoria de tecnologia que opera em mais de 100 países. A empresa oferece o que há de mais inovador em tecnologia, aliando experiência na nuvem, pagamentos e segurança, para impulsionar negócios.

Ela oferece contratação na modalidade CLT além de diversos benefícios como plano de saúde, assistência odontológica, vale-refeição ou alimentação, Gympass entre outros.

Inscrição: Veja as diversas vagas nas áreas de Tecnologia e UX Design na página de vagas da Minsait.

Sicredi

Com mais de 4,6 milhões de associados, o banco Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que atua em território nacional para atender pessoas físicas e jurídicas. São mais de 300 produtos e serviços financeiros focados nos cooperados, suas empresas e até mesmo no agronegócio que, ao criarem suas contas no banco Sicredi, estão comprando uma cota da cooperativa.

A empresa, que adotou o trabalho remoto para a área Tech, contrata na modalidade CLT e oferece diversos benefícios, como 14º e 15º salários fixos, participação nos lucros, diversos tipos de auxílio, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Veja as vagas remotas no site da Remotar.

Stone

A empresa de tecnologia de origem brasileira, vem transformando o mercado de pagamentos, com mais de 10 mil funcionários espalhados pelo país.

Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Financeiro.

Inscrição: Veja as vagas remotas disponíveis no site da Remotar.

Zup Innovation

Adquirida pelo Itaú em 2019 por montante superior a meio milhão de reais, a Zup Innovation atua no desenvolvimento de sistemas de integração, transformação digital das companhias e com soluções de código aberto. Em sua trajetória, estão marcas como Natura, Vivo, Algar e Serasa.

No que se refere a trabalho remoto, a Zup Innovation é uma empresa referência no setor, oferecendo não só benefícios incríveis, mas também uma estrutura com foco em crescimento e desenvolvimento profissional.

Inscrição: Veja as vagas remotas com foco em Tecnologia no site da Remotar.

Vagas internacionais

Flight CX

Com DNA totalmente remoto, a Flight CX forma equipes de suporte ao cliente para startups em crescimento. Por meio de uma combinação de equipe e consultoria, a empresa atende companhias de todos os portes para ajudá-los a executar excelentes programas de experiência do cliente.

A empresa está com vagas abertas na área de Customer Support. É necessário que o profissional tenha bons conhecimentos na língua inglesa e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, porém sempre respeitando a carga horária máxima de 9 horas por dia.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas e os requisitos no site da Remotar.

Lemon

Com origem na Ucrânia, a Lemon.io é um marketplace de desenvolvedores que os conecta a startups em estágio inicial. A Lemon.io possui um processo bastante rigoroso de seleção, porque garante a seus clientes uma equipe altamente capacitada, pronta para entrar nos mais variados projetos. Os salários podem chegar a U$ 9 mil mensais.

Inscrição: Veja as vagas remotas na página de vagas da Lemon.

WorkRamp

WorkRamp é uma plataforma de aprendizagem empresarial para educar funcionários e clientes em grande escala. Ele permite que equipes de todos os setores — desde unicórnios emergentes até as principais organizações do mundo — alcancem as metas desejadas, transformando o aprendizado em todo o negócio.

Veja 3 posições abertas:

Mid-Level Fullstack Engineer LATAM

Sr. Fullstack Engineer LATAM

Staff Accountant

Inscrição: Para checar os requisitos dessas vagas, acesse a página de vagas da WorkRamp.