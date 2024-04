Mondelēz Brasil abre vaga de estágio com salário de até R$ 2.100; VP de RH traz mais novidades

A venezuelana Maria Alejandra Quintana trabalha há mais de 18 anos na Mondelēz Brasil, empresa dona de marcas como Bis, Club Social, Lacta, Oreo, Tang e Trident, e em 2023 recebeu o convite para liderar a frente no Brasil, após passar pelas unidades da Costa Rica e Colômbia.

“Vir ao país com uma das maiores economias do mundo e a 5º BU mais importante dentro da Mondelēz, foi uma oportunidade única para me desenvolver e aprender mais sobre a diversidade da sociedade como um todo”, diz Quintana que reforça que como uma empresa multinacional, essa transição é muito significativa.

“Essa mudança reforça nosso compromisso com o bom relacionamento entre os cenários da América Latina, além de desenvolver oportunidades de crescimento para nossa equipe. Acredito que posso contribuir significativamente para exportar os talentos brasileiros para outras unidades de negócio.”

Com exclusividade à EXAME, a executiva compartilha os novos projetos e as expectativas da empresa para os próximos anos.

O programa de estágio da Mondelēz Brasil acaba de abrir inscrições. Conta mais sobre ele.

A Mondelēz Brasil oferece 50 vagas com previsão de início para julho deste ano nas cidades de Curitiba (PR) e Vitória de Santo Antão (PE), onde estão localizadas as nossas fábricas, e na sede corporativa em São Paulo (SP). Os selecionados receberão bolsa-auxílio entre R$1,6 mil e R$2,1 mil por mês, mais benefícios como assistência médica e odontológica, convênio farmácia e gympass. Conhecimentos em língua inglesa não são um pré-requisito e 80% das oportunidades são destinadas para negros, LGBTQIAP+, PCDs e indígenas.

As inscrições seguem até 08 de maio. Os selecionados poderão atuar nas áreas de Finanças, Pesquisa & Desenvolvimento, Supply Chain, Vendas, TI, Jurídico, Marketing e RH. Para ver os requisitos e fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site da Mondelēz Brasil.

Quais são os benefícios originais que a Mondelēz Brasil oferece aos seus funcionários?

Hoje, uma das nossas principais preocupações é o compromisso com o bem-estar dos nossos funcionários. Por isso, entre alguns benefícios, destaco:

Práticas que facilitam a gestão do tempo: como o bloqueio automático de agendas no horário de almoço e no fim do expediente, jornada flexível com a Sexta Flex e a Sexta de Foco, reservada para que os funcionários possam fechar a semana e organizar a próxima, auxiliando na priorização de agenda, projetos e atividade.

Programa de Apoio ao Empregado e Família: que oferece atendimento psicológico aos familiares do colaborador. Todas essas iniciativas visam cuidar profundamente do bem-estar das nossas pessoas.

Programas internos focados na carreira: desenvolvidos para a evolução dos funcionários, tanto atuais quanto futuros líderes. Entre esses programas, destaco o Mondelíderes, um programa de trainee para lideranças totalmente afirmativo. E o programa Match & Grow que oferece a possibilidade de colaboradores em algumas funções das Unidades de Negócio do Brasil e do México trabalharem com um público e modelos mentais diversos e até idiomas diferentes para desenvolverem habilidades trabalhando fora de sua área de atuação e aumentar o networking.

Como está o regime de trabalho hoje?

No Brasil, adotamos um modelo de trabalho mais flexível e eficiente para a companhia e para a qualidade de vida do funcionário. Antes mesmo da pandemia, essa modalidade flexível já era uma realidade aqui na unidade de negócios do Brasil. Então, adotamos práticas e maneiras de trabalho que estimulam o equilíbrio entre casa e empresa, promovendo a flexibilidade muitas vezes de forma híbrida, com foco na colaboração remota e presencial no escritório.

A companhia vê a diversidade como estratégia do negócio? Quais são as metas?

Com certeza. Entendemos a diversidade como fator crucial para o desenvolvimento da companhia com um todo. A companhia conta com 4 comitês sólidos e operantes voltados a diversidade:

O comitê WIM, voltado para promover a igualdade de gênero e liderança feminina, além da segurança e bem-estar das mulheres, que conquistou a marca de 63% de mulheres em cargos de liderança executiva , representatividade em 100% das áreas da MDLZ e reconhecimento pelo Prêmio WEPs Brasil - Empresas Empoderando Mulheres (ONU Mulheres) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), por ter alcançado a meta de mulheres em cargos de liderança.

, representatividade em 100% das áreas da MDLZ e reconhecimento pelo Prêmio WEPs Brasil - Empresas Empoderando Mulheres (ONU Mulheres) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), por ter alcançado a meta de mulheres em cargos de liderança. O comitê Pride que visa construir uma organização que celebre, valorize e dê visibilidade para os membros da comunidade LGBTQIAP+, garantindo um ambiente livre de preconceitos e acolhedor para o desenvolvimento profissional. O comitê já conta com um banco de talentos exclusivo LGBTQIAP+ e parcerias com consultorias, treinamentos e recrutamento, além de cartilhas informativas e rodas de conversa frequentes.

O comitê para PCDs, que visa a inclusão da acessibilidade para todos. Hoje já superamos a cota legal de representantes PCDs. 6% dos colaboradores da companhia são pessoas com deficiência e investimos fortemente para acelerar o desenvolvimento e a atração desses talentos, seja com a semana PCD Agile, com foco em liderança, ou com as sessões de trocas de boas práticas nas rotinas mensais com os líderes. Também investimos em aplicativos/ferramentas inclusivas para o dia a dia.

e investimos fortemente para acelerar o desenvolvimento e a atração desses talentos, seja com a semana PCD Agile, com foco em liderança, ou com as sessões de trocas de boas práticas nas rotinas mensais com os líderes. Também investimos em aplicativos/ferramentas inclusivas para o dia a dia. O comitê Genus, focado em promover a diversidade étnico-racial tem como objetivo promover a diversidade por meio da inclusão. 44% do quadro atual já é composto por colaboradores autodeclarados negros e 11% dos cargos de gerenciais são ocupados por colaboradores negros. Sabemos que essa é uma agenda que precisa de investimento, e por isso somos membros fundadores do MOVER, o Movimento Pela Equidade Racial. Algumas das principais metas estabelecidas pelo movimento, composto por 49 empresas, é a criação de 10 mil vagas em cargos de liderança para pretos e pardos e capacitação para 3 milhões de pessoas até 2030.

Quais são os próximos passos da Mondelēz Brasil?

A companhia tem crescido de forma extremamente positiva, principalmente se tratando de Brasil e América Latina. Em 2023, +7.1% de receita líquida no último trimestre global foi impulsionada pelo crescimento da receita líquida orgânica. A América Latina apresentou crescimento de 37.9% na receita líquida comparado a 2022, o que reforça como a região tem parte estratégica e fundamental para o crescimento da companhia no objetivo de seguir liderando o futuro de snacks.

Em relação à Páscoa, o crescimento da companhia foi superior a 50% no volume de vendas nos canais digitais em comparação com 2023. Estamos aguardando essa leitura, mas posso adiantar que tivemos uma Páscoa espetacular. E contribuímos com a geração de empregos. Foram gerados 500 empregos temporários diretos na fábrica de Curitiba com 30% de efetivação pós-Páscoa e 1.200 empregos temporários para promotores, em todo o Brasil, para atuação nas lojas e supermercados.

Atualmente, a Mondelēz emprega mais de 8.500 funcionários no Brasil e 91 mil funcionários ao redor do mundo. Está presente em mais de 150 países na América, Europa, África, Ásia e Oriente Médio.