Quer morar no Canadá? Agência recruta para mais de 340 vagas

Para quem deseja iniciar uma carreira internacional, as empresas na província de Quebec, no Canadá, têm mais de 340 vagas de emprego abertas para brasileiros.

A agência Québec International está realizando o recrutamento para oportunidades nas áreas de enfermagem, tecnologia da informação, games e manufatura.

Como se candidatar

A Journées Québec Brésil será uma iniciativa de recrutamento virtual de profissionais no país e vai acontecer entre os dias 25 e 29 de abril. Para participar, é necessário se inscrever pelo site da agência até o dia 4 de abril.

Os candidatos com o perfil adequado para cada vaga serão chamados para o evento de recrutamento.

Serão 90 vagas em manufatura, mais de 100 vagas para a área de enfermagem e 150 na área de TI e games. O evento terá recrutadores de 25 empresas de Quebec realizando entrevistas virtuais.

Para os candidatos, é necessário ter diploma técnico ou universitário na área da vaga, experiência profissional no setor e bom conhecimento de francês, a língua oficial da província. Cada oportunidade pode pedir um nível como requisito.

Confira o site do "Quebec na Cabeça" para se inscrever nas vagas.

