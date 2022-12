Quer fazer mestrado de graça na Dinamarca? Uma das melhores faculdades de lá dá bolsas a brasileiros

A Universidade de Copenhague faz parte da lista de instituições de ensino superior da Dinamarca que oferecem bolsas de estudos para alunos internacionais, inclusive para brasileiros.

Essa é uma iniciativa do Governo da Dinamarca, através do programa Danish Government Scholarships, em parceria com dezenas de universidades dinamarquesas.

Todos os anos, os estudantes internacionais que mais se destacam academicamente são selecionados para receberem essa bolsa de estudos, seja para mestrado ou para doutorado.

O valor do repasse varia, mas pode chegar a cobrir as anuidades de forma parcial ou total e incluir ainda os gastos de vida, como alimentação e moradia.

A Universidade de Copenhague já está selecionando estudantes internacionais de mestrado para receberem o benefício para o ano letivo de 2023, que tem início em setembro. Podem ser contemplados estudantes de ciências humanas e sociais, saúde e ciências médicas, ciências ou teologia.

Quais são os requisitos para o auxílio estudantil?

Para concorrer ao auxílio estudantil, não é necessário realizar nenhuma aplicação adicional. Isso significa que todos os estudantes internacionais que são admitidos para um programa de mestrado podem concorrer. É obrigatório, portanto:

Ser um estudante internacional;

Ter sido admitido em um programa de mestrado na universidade;

Possuir autorização de residência na Dinamarca (visto de estudante);

Comprovar excelência acadêmica.

O número de bolsas de estudos é limitado e são escolhidos cerca de 5 estudantes em cada faculdade da Universidade de Copenhague por ano.

Além dessa universidade dinamarquesa, outras instituições oferecem bolsas de estudos para intercambistas, como a Universidade do Sul da Dinamarca (SDU), Universidade de Aalborg (AAU), Universidade de Roskilde (RUC), dentre outras.

O que a bolsa de estudos da Dinamarca cobre?

A bolsa do governo dinamarquês consiste em duas partes: uma parte de anuidades e outra para gastos pessoais. Além disso, pode ser concedida como total ou parcial.

Assim sendo, o recurso pode oferecer a isenção total ou parcial de anuidades, e também subsídios para cobrir os custos de vida do estudante. Ou seja, dependendo de cada aluno pode ser oferecida uma bolsa full-ride, total ou parcial.

Como fazer pós-graduação na Dinamarca?

Geralmente, os documentos exigidos para a aplicação do mestrado na Dinamarca são os seguintes:

Transcrições e diplomas oficiais de bacharelado em inglês, dinamarquês, sueco ou norueguês, e os documentos devem incluir notas e unidades ou créditos para cada curso;

Comprovante de proficiência na língua inglesa;

Inscrição e aprovação para um programa de mestrado para cidadãos não pertencentes à União Europeia, nem ao Espaço Econômico Europeu.

Caso a documentação esteja em outro idioma, como em português, o aluno é o responsável por providenciar a tradução oficial ou uma tradução certificada.

Depois de aprovado, o estudante deve solicitar o visto. Para emissão do documento, é necessário pagar uma taxa, que, atualmente, custa DKK 1,89 e equivale a cerca de R$ 1.292,12. O processo demora em torno de 60 dias.

Também é importante se atentar aos prazos e o calendário anual. Essa bolsa costuma ser oferecida todos os anos e para o próximo ano letivo, as inscrições para o mestrado na Universidade de Copenhague já estão abertas.

Até quando é possível fazer inscrição?

No caso dos estudantes estrangeiros, de fora da União Europeia, o prazo para aplicar para o mestrado é até o dia 15 de janeiro de 2023 em diversas áreas de estudo, como Saúde Global e Ciências da Computação, por exemplo. O processo acontece de forma online, pelo site oficial da instituição.

Vale lembrar que, caso o estudante seja aprovado para o mestrado, será automaticamente considerado para a bolsa de estudos.

Além de ser a maior e mais antiga da Dinamarca, a Universidade de Copenhague é uma das mais renomadas do mundo. De acordo com a edição mais recente do ranking da Quacquarelli Symonds (QS), a instituição fica entre as 100 melhores instituições de ensino superior do mundo. Ela ocupa exatamente a 82ª posição, com mais de 40 mil alunos.

