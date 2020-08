Quer estudar no Reino Unido? Veja bolsas integrais em várias universidades

O programa Chevening, que concede bolsas de estudo no Reino Unido para alunos de mais de 160 países (incluindo o Brasil), receberá inscrições até o dia 3 de novembro.

Em geral, as bolsas são para programas de pós-graduação de um ano (mestrado ou MBA) em diversas universidades do Reino Unido, com início previsto em setembro de 2021.

Benefícios das Bolsas de Estudo

As bolsas Chevening cobrem as passagens de ida e volta para o Reino Unido, anuidade do curso escolhido, taxas administrativas da universidade e ainda incluem uma quantia mensal em dinheiro para as despesas pessoais do aluno. Elas também incluem o valor de emissão do visto para o Reino Unido e um auxílio financeiro para instalação no país. Acesse o site do programa e saiba mais!

Quem pode se candidatar à Chevening

Candidatos de qualquer área de atuação, com excelente desempenho acadêmico e perfil de liderança são foco do programa. Outras características esperadas de um bolsista são:

Ter experiência profissional de, pelo menos, dois anos (aqui também se aplicam trabalho voluntário, estágio remunerado ou não-remunerado);

Desejar retornar ao seu país de origem após concluir os estudos para utilizar os conhecimentos adquiridos no Reino Unido;

Possuir um histórico profissional de excelência e conquistas, e ter potencial para se tornar um grande líder em sua área;

Demonstrar que possui as qualidades pessoais necessárias para se beneficiar da bolsa de estudos e utilizá-la em sua carreira;

Desejar se conectar a outros bolsistas Chevening enquanto estiver estudando no Reino Unido e também depois que retornar ao seu país de origem;

Possuir uma ideia bastante clara de como o curso que irá fazer poderá beneficiar seu país de origem.

O processo seletivo tem apenas duas fases. Primeiro, o candidato faz a inscrição por meio do site do programa, preenchendo um formulário com os cursos que ele gostaria de fazer. Em seguida, ele envia a documentação exigida, que inclui diplomas, histórico acadêmico, carta de aceite das universidades e as cartas de recomendação — o prazo para entrega de alguns desses documentos se estende até bem depois do encerramento da primeira fase de inscrições.

Na segunda etapa, os candidatos são convidado para uma entrevista em inglês na Embaixada Britânica ou em cidades que tenham consulado britânico. Mais informações sobre o processo podem ser vistas neste link.

As inscrições abrem em 3 de setembro (mas achamos melhor já divulgar o processo, já que montar a candidatura pode levar tempo) e vão até 3 de novembro.

“É um processo longo e burocrático. Durou quase um ano, mas de fato é a melhor coisa que eu fiz na vida”, relembra a bolsista Olga Correia, que estudou Gestão do Esporte na Loughborough University, interior do Reino Unido. Ela concedeu uma entrevista ao Estudar Fora dando dicas do processo seletivo. Confira aqui.

Sobre o Chevening

O Chevening é um programa mundial de bolsas de estudo do Governo Britânico. A primeira bolsa no Brasil foi oferecida, em 1938, a Vinicius de Moraes. Em 2016, mais de 1800 pessoas se inscreveram no programa. E sessenta e cinco mestrandos foram escolhidos para estudar em diversas universidades do Reino Unido. Essas pessoas fazem parte da rede Cheveners, uma das mais influentes e respeitadas redes globais da atualidade. Junte-se a elas!

As bolsas do programa Chevening oferecem intensa vivência internacional e oportunidades de desenvolvimento profissional, acadêmico e pessoal. Presente no Brasil há mais de 30 anos, o Chevening já beneficiou cerca de 1.500 brasileiros. São pessoas que tiveram a chance de estabelecer laços sociais, culturais, acadêmicos e comerciais com a rede de Cheveners em todo o mundo.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.