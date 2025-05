Quem é a mulher de 39 anos que vai ocupar cargo de confiança de Sam Altman na OpenAI

A OpenAI anunciou um importante reforço em sua liderança: Fidji Simo, executiva de longa trajetória no Vale do Silício, foi nomeada CEO de aplicativos da empresa.

O anúncio foi feito por Sam Altman, CEO da OpenAI, que destacou a missão de Simo de impulsionar o crescimento das áreas operacionais tradicionais da companhia, em uma nova fase de expansão da organização.

Simo deixará o comando da Instacart ainda este ano e passará a se reportar diretamente a Altman. A nomeação marca a transição da executiva de seu posto no conselho de administração da OpenAI para uma função executiva estratégica, refletindo a ambição da empresa de ir além das aplicações de chatbot, com planos que podem envolver novas plataformas, inclusive na área de redes sociais.

"Fidji traz uma rara combinação de liderança, experiência em produtos e operações, além de um compromisso genuíno em garantir que nossa tecnologia beneficie a todos" escreveu Altman no blog da OpenAI

Um talento europeu no topo da tecnologia americana

Aos 39 anos, Fidji Simo tem origem humilde: nasceu em Sète, uma pequena vila de pescadores no sul da França, e é a primeira de sua família a concluir o ensino médio.

A executiva ganhou projeção global durante seus dez anos no Facebook, onde trabalhou lado a lado com Mark Zuckerberg. Entre 2011 e 2021, ocupou cargos de alta responsabilidade na empresa, como diretora de gerenciamento de produtos e, posteriormente, vice-presidente das áreas de vídeo, jogos e monetização.

Em 2021, assumiu a liderança da Instacart como CEO da controladora Maplebear Inc. Sob sua gestão, a empresa realizou seu aguardado IPO em 2023, arrecadando US$ 660 milhões e alcançando uma avaliação de mercado de US$ 9,9 bilhões.

O feito consolidou Simo como uma das poucas mulheres a liderar uma abertura de capital no setor de tecnologia, e com resultados expressivos.

Inteligência artificial e liderança visionária

A chegada de Simo à OpenAI não é apenas mais uma troca de executivos. Representa um posicionamento estratégico da organização no momento em que a inteligência artificial deixa de ser apenas uma tecnologia experimental para se consolidar como força transformadora em larga escala.

A nomeação de uma executiva com profundo domínio de operações, produto e estratégia de crescimento aponta para um foco ampliado da OpenAI em aplicações práticas e escaláveis de IA. Essa transição exigirá um olhar voltado não apenas para inovação, mas para execução empresarial, algo em que Simo já demonstrou ser altamente eficaz.

"Esta organização tem o potencial de acelerar o potencial humano em um ritmo nunca visto antes, e estou profundamente comprometida em moldar essas aplicações para o bem público" Fidji Simo, executiva de longa trajetória no Vale do Silício

O valor da experiência executiva no avanço da IA

Para profissionais que atuam — ou desejam atuar — com inteligência artificial, a movimentação da OpenAI sinaliza um ponto crucial: o sucesso na área depende tanto da capacidade técnica quanto da liderança e visão de negócios.

A experiência de Simo mostra que profissionais com repertório multidisciplinar — que aliam gestão, produto e propósito — têm papel essencial na consolidação de tecnologias emergentes como a IA.

Na prática, essa combinação de habilidades pode ser o diferencial entre empresas que apenas desenvolvem soluções inovadoras e aquelas que conseguem traduzir essas inovações em impactos reais no mercado e na sociedade. Para quem busca crescimento na carreira, dominar os fundamentos da IA — e entender como aplicá-la estrategicamente — tornou-se mais do que um diferencial: é uma exigência.

