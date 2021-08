Quatro dicas para o processo de seleção do programa Imersão Exame 2022

Sabia que a Exame está com vagas para seu primeiro programa de aceleração de carreira em comunicação? As inscrições para o Imersão Exame 2022 estão abertas até o dia 6 de setembro pelo site do Bettha.

As 8 vagas do programa são direcionadas para pessoas que se formaram entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 e que tenham disponibilidade para morar em São Paulo a partir do ano que vem, pois o modelo de trabalho na Exame continuará sendo híbrido após a pandemia.

Mas atenção: o prazo também vale para os testes do processo. Após se inscrever, serão realizados três testes com o objetivo de identificar o perfil comportamental, estilo de trabalho e forma de resolução de problemas de cada um, além de oferecer uma oportunidade de autoconhecimento para os participantes, que terão acesso aos seus próprios resultados.

Os testes não são complexos, mas é importante separar em torno de uma hora para a realizá-los, pois eles serão importantes para definir os selecionados para a fase seguinte: a seleção imersiva, etapa em que os candidatos já terão a oportunidade de aprender com os profissionais da Exame.

Os participantes poderão entender como a Exame funciona no dia a dia e deverão resolver um case de comunicação. Além disso, essa fase já terá capacitação sobre as áreas da empresa, mercado financeiro e as entrevistas.

Para ajudar os candidatos, a Exame tem quatro dicas para a fase de testes e inscrições. Confira:

1. Você conhece a Nova Exame?

Na hora de se inscrever para qualquer vaga, ter uma boa pesquisa sobre a empresa e o setor ajuda muito a entender sua cultura, os desafios do negócio, as oportunidades de atuação em projetos e como vai ser o dia a dia de trabalho.

Com a internet, essas informações são muito mais acessíveis. E com a Exame não é diferente. Nós temos muito conteúdo disponível no nosso site institucional, no LinkedIn e, claro, temos todo o site para explorar as diversas frentes do negócio, como a página de Exame Academy com os cursos, as notícias da empresa no blog da Exame e ainda toda a área de finanças do Exame Invest.

A Exame mudou bastante no último ano e para conhecer nossa história e as novas frentes que tornam a gente uma mediatech, a recomendação é começar lendo este texto aqui e assistindo os vídeos relacionados ao programa:

2. E o quanto você se conhece?

Para ter sucesso em qualquer coisa na vida, seja no vestibular, na seleção para vagas ou até para empreender, autoconhecimento é essencial.

Você sabe quais são seus valores? E os elementos de maior destaque da sua personalidade? Seus pontos fracos? A forma como prefere trabalhar?

Essas são todas perguntas relevantes para refletir sobre o que mais importa para você. O autoconhecimento ajuda a tomar melhores decisões e a vender melhor seu peixe durante o processo.

Reservar um tempo para se conhecer melhor vai ajudar a responder os testes sobre cultura e estilo de trabalho.

3. Como seu propósito se alinha com a missão da Exame?

Agora vamos ligar os pontos: o que você descobriu sobre a Exame encaixa com suas descobertas sobre você?

Ao se candidatar para qualquer vaga, é muito importante fazer essa conexão entre sua pesquisa de mercado sobre a empresa e seus objetivos profissionais. Se você já leu a expressão “fit cultural”, é sobre isso que a empresa estava falando.

Se você descobriu que gosta de criar projetos, gostaria de trabalhar com em um ambiente dinâmico e tem afinidade por comunicação, por exemplo, a Exame é uma empresa com a sua cara.

4. E aproveite todas as oportunidades de tirar dúvidas e conseguir mais informações

Está pronto para a dica final? Vamos fazer um bate papo ao vivo com os jornalistas e profissionais da Exame para tirar dúvidas dos candidatos sobre o programa e conhecer mais sobre o dia a dia da empresa.

A live organizada pela Bettha terá participação da Adriana Cappa, head de People &Culture; Giovanna Santurbano, product marketing manager; e os repórteres Luísa Granato e Gabriel Aguiar.

A conversa vai acontecer no dia 26 de agosto, quinta-feira, às 17h. Acompanhe pelo Facebook ou pelo Youtube.