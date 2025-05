'Qualquer um é capaz': o principal segredo para influenciar pessoas, segundo especialista:

Em tempos em que falar alto e marcar presença parece ser a regra para liderar, a chave da verdadeira influência pode estar justamente no oposto: saber escutar.

Segundo Scott Mautz, especialista em liderança e autor do livro The Mentally Strong Leader, a escuta ativa é o principal comportamento para causar impacto nas pessoas e fortalecer a liderança. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A prática, que pode ser adotada por qualquer pessoa, é mais do que ouvir em silêncio. Envolve preparação mental, presença genuína e atenção aos detalhes da conversa. Segundo o autor, bons ouvintes criam uma conexão emocional que gera confiança — base essencial para qualquer relação de liderança.

A escuta ativa, segundo sua pesquisa, se estrutura em três passos:

Preparar-se mentalmente, deixando de lado distrações e pensamentos anteriores; Demonstrar visualmente interesse, com contato visual, gestos, perguntas e linguagem corporal aberta; Corrigir a mente quando ela divaga, retomando o foco de forma consciente.

No ambiente corporativo, profissionais que desenvolvem essa habilidade constroem relações mais sólidas, tomam decisões mais informadas e criam equipes com maior engajamento. Pequenos sinais de atenção, como acenos, perguntas e espelhamento de emoções, ajudam a criar proximidade e segurança psicológica — fatores decisivos para a performance dos times.

Líderes que escutam com atenção tendem a ser mais influentes, justamente porque geram percepção de cuidado e empatia. “Quando você escuta alguém com atenção total, essa pessoa passa a acreditar que você tem seus melhores interesses em mente”, afirma o especialista.

Em um mercado onde habilidades humanas ganham cada vez mais relevância, dominar a escuta ativa pode ser um divisor de águas na carreira. Mais do que um gesto de cortesia, ouvir se tornou uma estratégia poderosa de gestão e liderança — acessível a todos, mas aplicada com maestria por poucos.

