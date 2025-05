Cinco estratégias de liderança para retomar o controle da fala e fortalecer sua autoridade

Saber se posicionar com firmeza não é apenas um diferencial: é uma exigência para quem deseja liderar.

John Wang, coach certificado em liderança e empoderamento, que há 15 anos atua com centenas de profissionais asiático-americanos, identificou padrões de comportamento que silenciam vozes — especialmente as de minorias — em ambientes profissionais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A seguir, confira cinco estratégias práticas de comunicação assertiva que, além de restaurarem a autoridade de quem as aplica, são ferramentas fundamentais para a liderança moderna.

1. Chame a atenção de quem interrompe

Use o nome de quem interrompe. Isso capta a atenção do grupo e reforça que é o interlocutor quem define o ritmo da própria fala.

Em reuniões, quem consegue manter a palavra diante de interrupções demonstra controle, segurança e comando — características essenciais para profissionais que ocupam ou almejam cargos de gestão.

2. Reforce sua autoridade com calma e firmeza

Mantenha a calma, não peça desculpas e reafirme seu ponto. Interrupções podem provocar ansiedade, mas a recomendação é manter um tom neutro.

Essa prática exige autoconhecimento e preparo emocional — atributos que compõem o perfil de liderança. Saber manter a compostura em momentos de tensão inspira confiança e ajuda a construir uma reputação sólida.

3. Corrija comportamentos e fortaleça o grupo

Resolva em particular quando necessário. Se a interrupção for recorrente, aborde a pessoa diretamente.

Proteja colegas que foram interrompidos

A liderança também se mostra quando se defende o espaço de fala dos outros.

Dizer: “Acho que [nome da pessoa] ainda estava falando. Eu gostaria de ouvir o que ele tem a dizer.” promove inclusão e sensibilidade social.

Exponha quando ideias forem apropriadas

Se alguém repetir uma sugestão já feita por outro e tentar tomar o crédito, diga: “Essa é uma ótima ideia. Aliás, era isso que [nome da pessoa] estava tentando dizer antes” ou “Obrigado por reiterar meu ponto anterior”.

