35 programas de bolsas para estudar no Canadá, EUA e Austrália

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Você vai encontrar a seguir as melhores oportunidades de bolsas de estudo para começar seu curso no exterior no segundo semestre de 2021, ou a partir de 2022.

Se você está em busca de uma bolsa de estudos com inscrições abertas, está no lugar certo!

Neste mês, temos mais de 2.000 bolsas com inscrições abertas. Confira a seguir as melhores oportunidades de agosto.

Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja uma bolsa de estudos para estudar fora. Confira:

Bolsas de Graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

Trier University oferece bolsas integrais para graduação e mestrado na Alemanha

A Trier University, na Alemanha, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para estudantes internacionais que desejam cursar os programas de graduação ou mestrado. As oportunidades são integrais, entretanto, o período máximo para receber o subsídio é de seis meses.

Os estudantes selecionados receberão 350 € por mês para graduação e 400 € por mês para mestrado. Apesar de não oferecer oportunidade de pedido de prorrogação para as bolsas, além da opção de trabalhar na Alemanha, a universidade faz parte dos programas DAAD e Erasmus. Mais informações sobre as oportunidades para a Trier University neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 10 de setembro.

Bolsas de estudo na Austrália

Universidade da Tasmania oferece bolsas de estudo para graduação

A Universidade da Tasmania, na Austrália, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para estudantes internacionais. As oportunidades são para os cursos de graduação e pós-graduação que iniciam no ano letivo de 2022.

Estão elegíveis para as bolsas estudantes de qualquer lugar do mundo que estejam entrando na Universidade da Tasmania. A seleção levará em consideração o mérito acadêmico e qualidade dos documentos escritos e enviados na application.

Os bolsistas receberão $15,000 por ano durante os quatro anos de graduação, valor que chega a cobrir mais de 50% das taxas anuais dos cursos. Interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro. Mais informações aqui.

Bolsas de estudo no Canadá

Universidade de Montreal oferece bolsas de estudos integrais para graduação e pós-graduação

A Universidade de Montreal (UdeM), localizada no Canadá, está com inscrições abertas para os cursos de graduação e pós-graduação. Alunos internacionais que forem aprovados nos programas podem concorrer a bolsas de estudos integrais.

Estudantes de todos os níveis podem receber o auxílio financeiro, que são válidos para os cursos de graduação, bacharelado, mestrado, PhD, pós-doutorado e pesquisadores de pós-graduação.

As bolsas são de até $27,300 e cobrem todos os custos dos programas. Podem concorrer estudantes internacionais não residentes do Canadá e com visto estudantil, que estejam matriculados em cursos de tempo integral.

Interessados devem se inscrever até o dia 1 de setembro. Acesse aqui para conferir mais informações sobre as bolsas para a UdeM e realizar a application.

Bolsas integrais para a Universidade de Toronto

A Universidade de Toronto abriu as inscrições para as bolsas Lester B. Pearson para estudantes internacionais que desejam cursar a graduação no Canadá. Cerca de 37 estudantes de todo o mundo serão selecionados para a oportunidade.

As bolsas Lester B. Pearson incluem os custos da mensalidade, auxílio para livros, emergências e residência por quatro anos. Para concorrer ao subsídio, é necessário realizar a application e ser aprovado no programa desejado.

Mais informações sobre a application e as bolsas de estudos para a Universidade de Toronto neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 30 de novembro.

University of Saskatchewan, no Canadá, oferece bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais

A canadense University of Saskatchewan está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais para estudantes internacionais. As oportunidades são para os cursos que iniciam no ano acadêmico de 2022.

As bolsas são para os programas de graduação, mestrado e PhD da instituição. Para concorrer a uma das bolsas, é necessário ser aprovado em um dos programas da Saskatchewan.

Além das integrais, a universidade oferece outras opções de bolsas de estudo parciais para alunos internacionais. Confira aqui mais informações sobre como participar. Interessados devem se inscrever até dia 1 de dezembro.

Durham College oferece auxílio financeiro para estudantes internacionais

A canadense Durham College está oferecendo bolsas de estudos para alunos internacionais que desejam entrar na faculdade no ano letivo de 2022. As oportunidades estão abertas para os programas de graduação de tempo integral.

Os benefícios são apenas um auxílio de custo de C$1.000 (cerca de R$ 4.155,00) ou C$1.500 (cerca de R$ 6.232,00). Para concorrer, os candidatos devem se inscrever no programa de graduação que deseja cursar e a Durham College avaliará cada aluno com base na pontuação em inglês. Os documentos exigidos para a matrícula são:

TOEFL/IELTS;

Diploma;

Currículo;

Carta de motivação;

Passaporte.

Confira aqui mais informações sobre as bolsas de estudo. Interessados nas bolsas podem se inscrever na Durham College através deste link até Janeiro de 2022.

University Canada West oferece bolsas para brasileiros

A University Canadá West (UCW) está com inscrições abertas para bolsas de estudo de até 60% para brasileiros. As oportunidades são para os programas de bacharelado e MBA internacional.

Para brasileiros, além da bolsa, a UCW está oferecendo isenção total das taxas de matrículas ($150 CAD, cerca de R$ 627,00) para estudantes brasileiros até o fim de 2021. Confira aqui mais informações sobre a UCW e como funcionam as bolsas de estudo.

Bolsas de estudo na Espanha

Becas Santander e Universidad Villanueva oferecem bolsas para graduação e mestrado

O programa de mobilidade acadêmica do Banco Santander, em parceria com a Universidad Villanueva, está oferecendo bolsas de estudo de até 50% para estudantes com notas de destaque. Para mais informações, confira a página do Estudar Fora com as oportunidades Becas Santander com inscrições abertas para brasileiros.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

Bolsas integrais e parciais para estudantes internacionais na Snow College

O Snow College, uma faculdade gratuita localizadas no estado de Utah, está oferecendo bolsas integrais e parciais para estudantes de graduação internacionais. A bolsa integral oferece um auxílio de $19.000 dólares para cobrir taxas variadas, assistência de saúde e despesas com estadia pelo período de 1 ano.

Os critérios de avaliação são mérito com base no histórico acadêmico, experiências extracurricular, voluntárias e compromisso em ajudar os outros. O prazo para a inscrição para o segundo semestre de 2020 é 1º de outubro. As inscrições serão analisadas com base na data de envio.

Veja aqui a lista de cursos oferecidos e mais informações sobre as bolsas. Para se inscrever, preencha este formulário.

Marian University oferece bolsas de estudos integrais para graduação

A Universidade de Marian, localizada no Estado de Indiana, Estados Unidos, está oferecendo bolsas de estudos integrais para estudantes aprovados no programa de bacharelado. O programa Saint Mary Academic Scholarship é voltado para os alunos com histórico escolar de destaque e com altas notas.

Os critérios de seleção não levam em conta renda familiar ou envolvimento esportivo, a seleção dos bolsistas considera apenas o mérito escolar. Além da bolsa integral, a universidade oferece outros programas de bolsas que ainda não estão com o processo de inscrição aberto. Confira aqui todas as bolsas institucionais oferecidas pela Marian University.

Interessados em concorrer à bolsa devem ser aprovados no programa de bacharelado até o dia 1 de novembro. Mais informações neste link.

Miami University oferece bolsas de estudos integrais para graduação

A norte-americana Universidade de Miami está com inscrições abertas para a Stamps Scholarphips, bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais que desejam cursar o programa de graduação da instituição.

As oportunidades incluem todas as taxas do programa, moradia, alimentação, plano de saúde, além de outras ajudas de custo. De acordo com o site da instituição, a bolsa é “concedida a alunos do ensino médio excepcionais e com alto desempenho acadêmico”.

Para concorrer, é necessário ser aprovada na Miami University para ser automaticamente considerado. Confira aqui mais informações. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de novembro.

Universidade de Boston oferece 20 bolsas integrais para Graduação

A universidade de Boston está oferecendo 20 bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais cursarem um dos programas de graduação oferecidos pela instituição.

Os critérios de seleção são baseados em mérito acadêmico e histórico escolar e a universidade procura por candidatos que tenham demonstrado “envolvimento excepcional em suas escolas e comunidades”. Para realizar a application, é necessário apresentar:

Certificado de conclusão de ensino médio;

Resultado do teste de proficiência em Inglês (TOEFL ou IELTS);

Passaporte;

Opcional: testes padrão (como o SAT).

Confira mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de dezembro.

Bolsas de estudo na Turquia

Eastern Mediterranean University oferece bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais

A Eastern Mediterranean University (EMU), localizada na Turquia, oferece bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais com bom histórico acadêmico. As oportunidades são para os programas de graduação.

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário ser aprovado em um dos programas e solicitar ser considerado para recebê-las. Os cursos da EMU são oferecidos em inglês.

Confira aqui mais informações sobre as bolsas de estudos e a EMU. Interessados devem se inscrever até o dia 14 de agosto.

Bolsas de estudo integrais na Sabanci University, na Turquia

Inscrições abertas para as bolsas de estudo integrais para a Sabanci University, localizada na Turquia. A instituição é a segunda melhor universidade do país e fica localizada na cidade de Istanbul.

As oportunidades são para os programas de graduação, mestrado e PhD e exclusivas para estudantes internacionais. As bolsas cobrem 100% dos custos do curso e inclui um auxílio financeiro mensal para os estudantes de mestrado, que recebem 2.500 TL, e PhD, com 3.000 Tl com duração de 12 meses. Além disso, os estudantes selecionados receberão moradia e incentivos para publicações científicas.

Para mais informações sobre as oportunidades para graduação neste link, e para pós-graduação neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 18 de Agosto.

Bolsas de Pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

DAAD Scholarships abre inscrições para mestrado e doutorado na Alemanha

Maior programa de bolsas internacionais do mundo, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) está com inscrições abertas para estudantes de mestrado e doutorado com estudos relacionados à desenvolvimento nas áreas de ciência aplicadas, arte e humanidades, negócios e direito, educação e língua, engenharia, ciência natural e ciências sociais. As bolsas contemplam os alunos por, no mínimo, dois anos em uma universidade alemã estadual ou reconhecida.

A bolsa para estudantes de mestrado é de 850 euros e para doutorado é de 1.200 euros. Além do auxílio financeiro, os contemplados receberão seguro saúde, auxílio viagem e 230 euros para auxílio em pesquisa.

Para interessados, veja a lista de documentos e formulários exigidos aqui. Confira a lista de cursos disponíveis aqui. Inscrições devem ser feitas até dia 31 de agosto.

Instituto Leibniz de História Europeia oferece bolsas de PhD e Pós-doutorado

O Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Instituto Leibniz de História Europeia), um instituto público de pesquisa em história localizado na cidade de Mains, está com inscrições abertas para bolsas de pesquisa nos níveis PhD e pós-doutorado. Segundo o Instuto, a bolsa tem como objetivo “ajudá-lo a desenvolver seu próprio projeto de pesquisa em estreita colaboração com pesquisadores que trabalham no IEG”.

Para o pós-doutorado, os candidatos devem ter concluído o doutorado até, no máximo, 3 anos antes e apresentar um relatório final deste projeto para concorrer à bolsa. Já as bolsas de PhD são voltadas para alunos que tenham “pelo menos um grau de mestrado em história, teologia ou outra disciplina que funcione historicamente”. Interessados em se inscrever no PhD, os documentos devem ser enviados até o dia 15 de agosto. Para o pós-doutorado, o prazo é 15 de outubro.

Fundação Alexander von Humboldt oferece bolsas de estudo para “líderes do amanhã”

Já estão abertas as inscrições para o programa anual de uma das instituições mais renomadas da Alemanha para apoio à pesquisa. A Fundação Alexander von Humboldt concede a bolsa German Chancellor Fellowship para estudar por um ano no país europeu. O prazo de candidatura termina em 15 de setembro.

Os interessados(as) devem ter nacionalidade brasileira e diploma de curso de graduação concluído pelo menos doze anos antes do início da bolsa (1º de outubro de 2022), além de experiência inicial de liderança comprovada. É necessário ter proficiência em inglês e/ou alemão e apresentar um projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante um ano, detalhado e elaborado de forma independente.

DAAD oferece bolsas de estudos integrais para mestrado em Arquitetura na Alemanha

O DAAD, um dos maiores programas de bolsas de estudos do mundo, está com inscrições abertas para estudantes da área de Arquitetura que desejam realizar um mestrado na Alemanha.

As bolsas são integrais, têm duração de 10 a 24 meses e incluem: pagamento mensal de € 861,00, seguro-saúde, subsídios para estudos, viagem, moradia e familiares. Além disso, para estudantes internacionais que não dominam o idioma Alemão, as oportunidades oferecem cursos para aprender a língua.

Acesse aqui mais informações sobre as bolsas. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de dezembro. Confira aqui todas as oportunidades DAAD com inscrições abertas.

Universidade Alemã de Ciências Aplicadas oferece 10 bolsas para estrangeiros

Com opções de cursos online e presenciais, a alemã IU de Ciências Aplicadas está oferecendo bolsas de até 80% para os cursos online. Para as bolsas em cursos presenciais, a instituição solicita que os interessados entrem em contato para maiores informações. A ajuda de custo contempla diplomas de graduação, mestrado e MBA, com duração de um a dois anos.

Bolsas de estudo na Austrália

Southern Cross University oferece bolsas integrais para PhD

A Universidade Southern Cross (USC), localizada na Austrália, está oferecendo bolsas de estudos integrais para estudantes de PhD. As oportunidades são para ingressar no programa de arqueo-geoquímica da instituição.

A SCU está classificada entre as 100 melhores universidades jovens do mundo. Os estudantes selecionados receberão $28,597 anualmente durante os três anos do PhD. Interessados devem enviar:

Um CV atualizado (2 páginas no máximo);

Uma carta de apresentação (1 página);

Transcrições/certificados de graduação;

Comentários de dois pesquisadores de referências;

Documentos de pesquisa relevantes (em PDF).

Confira aqui mais informações sobre as bolsas de estudos. As bolsas ficarão disponíveis até todas as vagas serem preenchidas.



Bolsas de estudo no Canadá

Programa Banting de pós-doutorado oferece bolsas para diversas instituições canadenses

O governo canadense está com inscrições abertas para o programa Banting Postdoctoral Fellowships. O programa contemplará 70 pesquisadores com uma bolsa de 70 mil dólares canadenses por ano e tem duração de até dois anos. O programa é voltado para pesquisadores canadenses e estrangeiros. As inscrições para as bolsas de pesquisa no Canadá se encerram dia 22 de setembro.

Vanier, programa de bolsas de estudo do governo canadense para PhDs, está com inscrições abertas

O Vanier CGS (Canada Graduate Scholarships) é um programa criado para atrair estudantes que desejam realizar o PhD no Canadá. As oportunidades são para programas de PhD ou combinados MA/PhD ou MD/PhD (confira aqui o significado de PhD e os diferentes tipos de programas) nas áreas de ciências naturais, engenharia, ciências sociais e humanas.

Os critérios de seleção incluem a relevância da pesquisa com “um componente de pesquisa significativo que leve à conclusão de uma tese, grande projeto de pesquisa, dissertação, publicação acadêmica e desempenho”.

Os estudantes selecionados receberão um total C$ 50.000 por ano durante três anos. Confira aqui mais informações sobre as bolsas e critérios de seleção. Interessados devem se inscrever no programa até novembro de 2021.

Bolsas de estudo na China

Programa Schwarzman Schwarzman de mestrado na China oferece bolsas para jovens líderes

Anualmente, o programa Schwarzman Schwarzman busca por jovens líderes ao redor do mundo para estudarem e estreitarem as relações com a China, potência internacional em permanente ascensão há mais de 20 anos. Com objetivo de “moldar o Futuro dos Assuntos Globais”, o programa oferece cobertura total de custos e uma experiência imersiva em liderança e networking. Estudantes interessados devem fazer a inscrição até o dia 21 de setembro.

Bolsas de estudo na Dinamarca

Universidade de Copenhague oferece bolsas integrais para estudantes de Direito

A Universidade de Copenhague, na Dinamarca, está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais para estudantes que desejam realizar um PhD sobre Direito Internacional e Operações Militares.

Estudantes com formação e mestrado em Direito podem concorrer às oportunidades oferecidas. Os documentos exigidos incluem proposta de projeto, currículo acadêmico, diplomas transcritos, histórico escolar, carta de motivação e resultados do exame de proficiência em inglês (IELTS ou TOEFL).

Mais informações sobre as bolsas integrais neste link. Interessados devem enviar a documentação até o dia 31 de agosto.

Bolsas de estudo na Espanha

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

Harvard abre inscrições para bolsas de pós-doutorado com salário de $55 mil

A Universidade de Harvard está com inscrições abertas para as bolsas de Biodiversidade Edward O. Wilson para pós-doutorados. As oportunidades são generosas e voltadas para pesquisadores de biológicas que estudam taxonomia.

Os estudantes selecionados receberão um salário de $55 mil por ano, cerca de $ 4.580 por mês (equivale a cerca de R$ 23 mil reais), além de auxílio viagem de $ 4.000 e residência em Cambridge. As bolsas têm duração máxima de 2 anos.

Mais informações sobre as bolsas neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 30 de setembro.

Concorra a uma bolsa de estudos de até $70.000 para pós-doutorado em Harvard

A Universidade de Harvard abre inscrições para o programa Academy Scholars, voltado para dar subsídio para “acadêmicos de destaque” que estão no início da carreira e entrando no pós-doutorado. O objetivo do programa é dar suporte para pesquisadores com trabalhos nas ciências sociais e direito sobre a história ou cultura de países e regiões fora dos Estados Unidos e Canadá.

Os vencedores receberão uma bolsa de pós-doutorado de $35.000 ou $70.000 e auxílio de pesquisa e treinamento com duração de dois anos na Harvard Academy for International an Area Studies. As mentorias são realizadas pelos Senior Scholars, membros seniores do corpo docente da Universidade de Harvard. Confira aqui mais informações sobre o Academy Scholars e os critérios de seleção para as bolsas. Interessados devem se inscrever até o dia 1° de outubro.

Stanford abre inscrições para bolsas integrais para pós-graduação

A Universidade de Stanford abriu as inscrições para as bolsas de estudo Knight Hennessy para estudantes internacionais. Ao todo, 100 estudantes de pós-graduação serão selecionados para receberem o benefício.

A Knight Hennessy é uma bolsa integral voltada para alunos que desejam ingressar nos programas de mestrados, Ph.D, MS MBA, MFA e MD da Universidade de Stanford. Ela cobre o custo integral das mensalidades e inclui auxílio moradia, estadia, de materiais, transporte e até viagens.

Interessados devem preencher o formulário de inscrição online preenchido, os resultados de testes padronizados, currículo, cartas de recomendação, uma avaliação pessoal e um “video story” até o dia 6 de outubro. Mais informações sobre a Kight Hennessy e como se inscrever neste link.

Bolsas para professores de inglês nos Estados Unidos

A Comissão Fulbright abriu inscrições para o DAI (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers), programa de bolsas para professores de inglês da rede pública. As inscrições estão abertas para candidatos de 6 estados brasileiros (Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Sergipe) e o prazo para se candidatar varia conforme cada um deles. A inscrição deve ser feita por meio da Secretaria Estadual de Educação dos Estados participantes.

Para ser elegível ao programa de bolsas para professores de inglês, é necessário ter licenciatura em Letras/Inglês (concluída após 31 de dezembro de 2010) e ser docente efetivo do idioma no ensino médio, com pelo menos metade de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de ensino regular.

Bolsas de estudo em Israel

Bolsas para pós-graduação na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU), em Israel, está oferecendo bolsas para brasileiras(os) em seus programas de Pós-Graduação em inglês. A bolsa, oferecida pelo Brasil Scholarship Fund (BSF), cobre 50% do valor dos programas (ou 40%, no caso do International LLM). Para concorrer, o candidato deve ser aceito pela universidade e então se candidatar à bolsa através de um formulário.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas de mestrado em negócios na Universidade de Oxford para mulheres

A Saïd Business School, escola de negócios da Universidade de Oxford, está com inscrições abertas para o programa Diploma Scholarships for Women, que oferece bolsas para mestrado em negócios na universidade, exclusivas para mulheres. Para a candidatura, as interessadas devem enviar “candidaturas excepcionais” (segundo a instituição) aos programas. As inscrições estão abertas ao longo do ano, entre os dias 10 de maio e 18 de outubro.

São, ao todo, 5 bolsas de estudo para 5 programas diferentes e cada estudante selecionado receberá um total de £10.000. As cinco áreas de estudo são: negócios globais, estratégia financeira, liderança organizacional, estratégia e inovação e inteligência artificial para os negócios.

Bolsas de estudo na Turquia

Bolsas de estudo sem local específico

Inscrições abertas para o programa Erasmus 2021/2022

Estão abertas as inscrições para o programa Erasmus 2021-2022. Alunos de mestrado e PhD podem concorrer a bolsas de estudo integrais em diversas universidades europeias de prestígio.

Os estudantes selecionados receberão um auxílio mensal de 1.100 ou 1.200 euros, financiamento integral das taxas universitárias e subsídios para viagem de ida e volta.

Entre os documentos exigidos, é necessário apresentar um certificado de comprovante de proficiência em inglês do TOELF ou IELTS. Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever (confira as etapas aqui) até o dia 31 de dezembro.

