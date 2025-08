Itaú Unibanco abre vagas para trainee com salário de R$ 9,3 mil. Veja como participar

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2026, com salários de R$ 9.350.

Com duração de 18 meses, o programa busca oferecer uma visão holística e estratégica dos negócios do banco, proporcionando aos trainees experiências práticas e treinamentos intensivos. Os selecionados poderão optar por duas trilhas de desenvolvimento: varejo ou finanças, áreas que envolvem temas como dados, tecnologia, produtos digitais e liderança.

Além disso, o programa inclui vivências em grupos, dinâmicas estratégicas e mentorias individuais, com o acompanhamento de alta liderança, com o objetivo de formar futuros líderes do Itaú.

"Comecei minha trajetória no banco como trainee em 2013, e sei, por experiência própria, o quanto essa porta de entrada pode transformar carreiras", afirma Paola Visani, superintendente de Recursos Humanos do Itaú, que destaca a importância desse programa como parte fundamental de sua própria jornada profissional.

Requisitos e etapas da seleção

O processo seletivo para o Programa Trainee 2026 será totalmente online, com quatro etapas: inscrição e testes, entrevistas individuais, dinâmica de grupo e entrevista final com executivos do Itaú Unibanco. Durante todo o processo, serão avaliadas as habilidades de comunicação, a capacidade de trabalhar com dados, o alinhamento à Cultura Itubers, além da habilidade de solucionar problemas e trabalhar colaborativamente.

Podem participar pessoas de qualquer curso de graduação nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, com previsão de formatura entre dezembro de 2023 e dezembro de 2026. Além disso, a fluência em inglês é exigida apenas para a trilha de Finanças. O programa também oferece uma bolsa-auxílio para candidatos que precisem se realocar para São Paulo.

Quais são os benefícios?

O programa foca no desenvolvimento técnico e comportamental, preparando os trainees para cargos de liderança no futuro próximo. Com acompanhamento próximo da alta liderança e mentorias individuais, os participantes terão a oportunidade de crescer de maneira personalizada. Além disso, o banco investe em capacitação contínua, oferecendo cursos de idiomas, treinamento em liderança, e muito mais.

Os benefícios incluem:

Remuneração: R$ 9.350,00 + participação nos lucros e resultados

Auxílio Refeição: R$ 1.110,00

Auxílio Alimentação: R$ 874,00

Assistência Médica e Odontológica

Vale Transporte

Auxílio Creche para filhos de até 71 meses

Seguro de Vida e descontos em farmácias conveniadas

Convênios com Academias e WellHub

Itaú Shop, um programa de vantagens com descontos exclusivos

Além disso, o banco oferece planos de previdência complementar e incentivo a cursos de idiomas.

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas até o 1º de setembro de 2025, e os interessados podem se inscrever por meio do site do Programa de Trainee do Itaú Unibanco.

O Programa Trainee Itaú Unibanco 2026 representa uma oportunidade única para jovens talentos ingressarem em um ambiente de constante aprendizado, onde o desenvolvimento e o crescimento profissional são estimulados desde o primeiro dia.

Não perca a chance de se tornar um futuro líder em uma das maiores instituições financeiras do país.