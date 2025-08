Berkshire de Buffett sofre baixa contábil de US$ 3,8 bilhões com Kraft Heinz

A Berkshirire Hathaway, de Warren Buffett, está reconhecendo que uma de suas grandes apostas pode não ter sido tão vantajosa assim. Isso porque a empresa sofreu uma perda de US$ 3,8 bilhões em sua participação na Kraft Heinz, gigante do setor de alimentos.

Significa que a Berkshire reconheceu oficialmente que o valor de sua participação na Kraft Heinz no balanço contábil estava inflado em relação ao que a empresa realmente vale no mercado.

Em 2019, Buffett disse publicamente que o investimento na Kraft não havia sido o ideal.

O resultado foi que, neste sábado, 2, a Berkshire reduziu o valor contábil de seu investimento na Heinz para US$ 8,4 bilhões, muito abaixo dos mais de US$ 17 bilhões no final de 2017. Na prática, a empresa de Buffett perdeu, no papel, mais da metade do valor dessa aposta.

É uma rara decepção para Buffett, conhecido como o "Oráculo de Omaha", que foi uma força fundamental na fusão da Kraft e da Heinz cerca de uma década atrás.

O bilionário, no entanto, segue no azul, mas vê as ações derreterem 62% desde então, ante um salto de 202% do S&P 500 no mesmo período. A participação da Berkshire na Kraft Heinz agora está avaliada pelo seu valor justo no final de junho.

Segundo a Bloomberg, a Kraft Heinz avalia vender partes do seu negócio para se adaptar à inflação, que aperta o bolso dos consumidores, e à demanda por alimentos mais saudáveis. Apesar das dificuldades, as vendas caíram menos do que o esperado, ajudadas pelos aumentos de preços.

Todo esse movimento ocorre no ano em que o megainvestidor deixará o comando da Berkshire em dezembro, dando o lugar para o canadense Greg Abel, que irá assumir o cargo de CEO da empresa.

Saída do conselho

Nos últimos meses, a Berkshire Hathaway começou a se afastar da Kraft Heinz. Em maio, abriu mão dos assentos que tinha no conselho de administração da empresa, o que significa que perdeu influência direta nas decisões.

A partir de agora, a Berkshire só terá acesso às informações públicas da Kraft Heinz e, por isso, vai reportar sua fatia nos lucros com um trimestre de atraso nos balanços.

No documento divulgado, a empresa explica que a baixa contábil foi motivada em parte pela queda sustentada do valor justo. A decisão de sair do conselho e o fato de a Kraft Heinz estar avaliando mudanças estratégicas (como vender partes do negócio) também influenciaram esse ajuste.

“Considerando esses fatores, bem como as incertezas econômicas e outras incertezas prevalecentes, concluímos que a perda não realizada, representada pela diferença entre o valor contábil do nosso investimento e seu valor justo, não foi temporária”, disse a Berkshire no processo.

Embora o conglomerado de Buffett tenha dito que possuía 27,4% das ações da Kraft Heinz no final de junho, a baixa contábil pode facilitar o caminho para uma redução dessa participação no futuro, de acordo com Sanders, da Edward Jones, à Bloomberg.

“Acho que eles estão se dando mais flexibilidade para potencialmente sair da posição no futuro”, disse ele ao jornal americano. “Este é um dos maiores erros de Warren nas últimas duas décadas. Talvez seja hora de seguir em frente.”