A Nvidia (NVDA) alcançou recentemente uma avaliação de mercado de US$ 4 trilhões e se tornou a companhia mais valiosa do mundo. Mas, para um analista, a valorização deve continuar nos próximos anos, impulsionando a Nvidia para os U$ 9 trilhões até o final da década.

É essa a aposta de Ben Reitzes, analista da Melius Research. Para Reitzes, a gigante dos chips está prestes a conquistar uma grande fatia da demanda geral por infraestrutura de inteligência artificial (IA). Isso pode potencialmente levar a empresa a atingir uma receita anual de US$ 600 bilhões até 2030, sustentando a imensa meta de valorização da companhia, segundo as estimativas da Melius. A previsão é que a demanda de energia proveniente da IA cresça a uma taxa de 30% ao ano, com cada gigawatt de demanda representando até US$ 60 bilhões em oportunidade de receita.

Reitzes também aponta que a concretização desse crescimento dependerá de um investimento significativo na infraestrutura necessária para atender a essa crescente demanda energética. Estima-se que serão necessários cerca de US$ 5 trilhões até 2030 para liberar a demanda de energia prevista para a IA, o que exige um esforço conjunto da indústria. O analista observa que o sucesso da Nvidia está diretamente ligado à capacidade do setor de investir nesse crescimento.

“Achamos que o mais importante para os investidores de longo prazo é focar no poder”, acrescentou Reitzes. “O poder é a maior limitação.”