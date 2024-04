Programa de estágio da Embraer abre 200 vagas; veja os requisitos

A Embraer, empresa global do setor aeroespacial com sede no Brasil, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2024. São 200 vagas disponíveis, com início em agosto de 2024.

Candidatos de todo Brasil poderão inscrever-se em oportunidades disponíveis nos modelos remoto, híbrido ou presencial, até o dia 10 de maio.

Quais são os requisitos?

Poderão concorrer estudantes de diferentes áreas do conhecimento, como administração, engenharia e tecnologia da informação, dos níveis técnico e superior, de todas as idades.

“O programa de estágio da Embraer representa uma importante oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, em um dos setores mais inovadores do país”, disse Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer.

Quais são os benefícios?

Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios como:

Convênio médico,

Convênio odontológico, v

Vale-transporte,

Vale-refeição,

Recesso remunerado.

Os que não passarem no processo seletivo desse semestre integrarão o banco de talentos da Embraer para as futuras oportunidades.

Como se inscrever?

O processo seletivo é 100% virtual e realizado pela plataforma Gupy.