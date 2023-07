Embraer fará primeira fábrica de carro voador no Brasil

O primeiro “carro voador” da Embraer, fabricante brasileira de aeronaves, será produzido em Taubaté, no interior de São Paulo. A cidade está localizada na mesma região de São José dos Campos, onde fica a sede da Embraer. A empresa anunciou a instalação da fábrica nesta quinta-feira, 20, por meio de comunicado.

André Stein, co-CEO da Eve, destacou como um dos motivos para a escolha do local aspectos relacionados à cadeia de suprimentos e logística. Taubaté, com cerca de 300.000 habitantes, é uma das principais cidades do Vale do Paraíba, região que concentra dois grandes polos industriais, automotivo e aeroespacial – este muito em função da presença da própria Embraer. A distância para São Paulo é de 130 quilômetros, pela Rodovia Dutra, que faz a ligação entre a capital paulista e a cidade do Rio de Janeiro.

A produção do carro voador será desenvolvida em conjunto com a Porsche Consulting, escolhida pela fabricante brasileira para ajudar na criação da cadeia de suprimentos e da estratégia de logística global. A nova aeronave é aguardada com ansiedade pelo mercado, expectativa que se reflete em alta no preço das ações da companhia.

Há três semanas, analistas do JPMorgan revisaram o preço-alvo da ação de 9 para 12,50 dólares, com recomendação de compra. A revisão veio após a participação da Embraer no Paris Air Show, tradicional feira da indústria aeroespacial, em que a fabricante detalhou parte dos seus planos de produção do Eve.

Entre os anúncios feitos no evento, se destacaram as escolhas de alguns fornecedores importantes, como a BAE System para o sistema de baterias e a DUC Hélice Propellers para os rotores e motores das hélices, além de uma joint-venture com a japonesa Nidec Corporation, que fabrica motores.

O plano da Embraer concluir a fabricação do primeiro protótipo ainda este ano, e iniciar os testes em 2024. A entrada em operação é esperada para 2026.