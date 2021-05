Professor de português dá dica para acertar a grafia das palavras

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

É rotineira a dúvida sobre como melhorar no estudo da Língua. Como em qualquer atividade, a excelência é proveniente da dedicação: ser intenso na prática, faça sol, faça chuva.

Como digo aos meus alunos: dedicação e comprometimento são escolhas dos que têm bons resultados. Ler bem, escrever bem demandam estudo.

Quem investe no conhecimento etimológico aprende a observar mais a relação com a origem, formação e evolução das palavras e da construção de seus significados a partir dos elementos que as compõem.

Há sobrenome mais comum, no Brasil, do que Silva? Proveniente do latim, silva remete a selva, floresta.

De "silva" forma-se "silvestre": do latim, declinação de silvester, próprio da floresta, da mata. Conforme registra a pesquisa do grande mestre Deonísio da Silva, é também nome popular porque o calendário cristão homenageia São Silvestre no último dia do ano.

Ciente dessa relação linguística, vê-se - por exemplo - um termo como "silvícola", que é próprio daquele que habita entre silvas ou florestas. Nos dicionários de nossa Língua Portuguesa, conseguimos encontrar a variante "selvícola".

CEGO e OBCECADO

Do latim "caecus", privado de visão, surge o sujeito que se obcecou, com a consciência obscurecida, cego de entendimento. Justamente pela relação etimológica (com a origem do termo), vê-se a grafia assim.

Termo à primeira vista próximo, "obsessão" é ligado a "ação de sitiar", ou seja, o latim "obsessionis".

Em resumo: obcecado, obcaecationis; obsessão, obsessionis.

