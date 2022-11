PRIO (ex-PetroRio) está com vagas abertas para Programa de Estágio 2023; salário é de R$ 2,5 mil

A PRIO, antiga PetroRio, empresa independente de petróleo e gás do Brasil, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2023.

Ao todo, são 21 vagas ofertadas e os selecionados terão contrato de um ano para jornada presencial no escritório da PRIO, localizado no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

“Ser estagiário na PRIO não é fácil. Acreditamos que pressão é privilégio e que apenas times de alto desempenho podem levar essa companhia ao patamar que sonhamos. Logo, essa exigência vem desde cedo na carreira dos nossos profissionais”, diz Mário Bello, gerente de Recursos Humanos da PRIO.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio da PRIO (antiga PetroRio)?

Podem se candidatar estudantes dos cursos de Engenharias, Administração, Direito, Economia, Geologia, Geofísica, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Design, Psicologia e Gestão de RH, com previsão de formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

O processo seletivo é composto por quatro etapas: testes online, dinâmicas de grupo presenciais, entrevistas presenciais e formalização das propostas aos selecionados.

Quais os benefícios do Programa de Estágio da PRIO (antiga PetroRio)?

Os estagiários da PRIO recebem bolsa mensal de R$ 2.500, além de:

auxílio-refeição;

plano de saúde e odontológico;

seguro de vida;

acesso ao programa de saúde e bem-estar da empresa.

Como se inscrever no Programa de Estágio da PRIO (antiga PetroRio)?

Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de dezembro por meio do site dedicado ao programa.

