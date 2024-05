Porto e CloudWalk abrem vagas de TI exclusivamente para PCD, com salário de até R$ 16 mil

O que uma seguradora e uma plataforma de serviços financeiros têm em comum? Neste mês, A seguradora Porto e a plataforma CloudWalk estão com vagas exclusivas para PCD na área de tecnologia. São mais de 60 vagas com salários competitivos no mercado.

Para Triinu Gröön, Chief People Officer da CloudWalk, a atuação da companhia no modelo de trabalho remoto abre o leque de possibilidades para novas contratações. “Neste processo, olhamos com muito cuidado não só os requisitos técnicos, mas, principalmente, o senso de responsabilidade e autonomia que o trabalho remoto pressupõe, além do alinhamento com a cultura da empresa”, afirma.

Para atrair e manter profissionais qualificados na área de tecnologia, antes da contratação a Porto forma os profissionais selecionados. “Por meio do Programa de Formação da TI conseguimos captar novos talentos e desenvolver suas habilidades em uma área que necessita cada vez mais de profissionais qualificados e atentos às demandas do mercado”, afirma Marcos Sirelli, CIO da Porto.

As iniciativas dessas duas empresas estão de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, criada em 2015, que busca promover condições de igualdade e liberdade para pessoas com deficiência, inclusive no mercado de trabalho.

Saiba mais sobre as duas oportunidades e como se candidatar:

Programa CloudWalk

A CloudWalk é um unicórnio que conta com mais de 540 profissionais e busca expandir seu time este ano. Neste mês, a companhia está com mais de 30 vagas abertas para pessoas com deficiência para atuar em diferentes posições como tecnologia, marketing, pagamentos e suporte, focadas exclusivamente no público PCD.

O salário das posições varia de R$ 3,5 mil a R$ 16 mil dependendo da área e do nível de senioridade.

Quem pode participar?

A expectativa é que esses profissionais apresentem conhecimento nos campos de engenharia de dados, desenvolvimento de software, growth marketing, monitoramento de dados, copywriting, entre outros.

Como será o processo seletivo?

A fintech opera no modelo totalmente remoto e todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma online.

Como se inscrever?

Para se inscrever nas vagas, basta acessar a página de carreira da CloudWalk.

Programa Porto

A Porto abre as inscrições para a 17ª edição de seu Programa de Formação da TI. E neste ano é que a novidade será uma turma exclusiva e afirmativa para pessoas com deficiência, com possibilidades futuras de integração ao quadro de funcionários da companhia. São 30 vagas disponíveis para o treinamento.

Quem pode participar?

Podem participar do processo seletivo candidatos com 18 anos ou mais, residentes em São Paulo (capital) ou de municípios da Grande São Paulo, e com formação superior em áreas de tecnologia, completa ou em andamento.

Como funcionará o programa?

O processo de seleção conta com as etapas de inscrição, teste de lógica, vídeo e entrevista. O bootcamp (programa intensivo de desenvolvimento de software) tem duração de quatro semanas, com aulas on-line 100% ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Após este período, parte dos alunos será contratada e realizará uma capacitação presencial na Porto por dois meses para aprofundar conhecimentos técnicos, soft skills e cultura Porto.

Depois, os estudantes serão alocados às equipes de tecnologia de acordo com os seus perfis profissionais.

“Em 2023, formamos 60 pessoas e empregamos 35 ao nosso quadro de colaboradores. Acreditamos nisso e vamos seguir em busca de gerar novos técnicos e especialistas qualificados”, afirma Sirelli.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever diretamente no site da Porto até o dia 10 de junho.

