Por que empreender aos 50 é mais eficiente do que aos 20, segundo a ciência
Redatora
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16h54.
Você já se perguntou se passou da idade de começar algo grande? A ciência diz que não só ainda dá tempo — como talvez agora seja o melhor momento da sua vida para isso.
Na era das startups lideradas por jovens, é comum acreditar que sucesso e juventude caminham juntos. Mas dados revelam que empreendedores mais velhos têm maior probabilidade de construir empresas de alto impacto. As informações foram retiradas de Inc.
Apesar de histórias famosas como Mark Zuckerberg (19 anos), Steve Jobs (21) ou Bill Gates (21), a realidade da maioria dos negócios não segue esse roteiro.
De acordo com estudos do National Bureau of Economic Research e do Departamento do Censo dos EUA com o MIT, a idade média dos fundadores de empresas que contratam ao menos um funcionário é 42 anos.
E mais:
Ou seja, o tempo não está contra você, ele pode ser seu maior aliado.
Empreender não é só sobre ter ideias, é sobre saber executá-las com precisão, entender o mercado, liderar com inteligência emocional e construir algo duradouro.
Isso também vale para inovação, liderança e tomada de decisão — habilidades exigidas em qualquer negócio, seja uma startup tech ou um novo serviço na economia criativa.
Não existe "tarde demais" quando se trata de assumir as rédeas da própria trajetória. Aliás, a idade pode ser o diferencial que faltava: mais foco, mais clareza, mais repertório.
Se você sente que ainda tem muito a entregar — 2026 pode ser o ano para sair do plano e partir para a ação.
