Popularidade no trabalho pode ser mais importante que cargo ou autoestima, aponta estudo

Pesquisa reforça que autenticidade está ligada a bem-estar e engajamento no ambiente profissional

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 14h24.

A popularidade pode exercer uma influência decisiva sobre a autenticidade no trabalho. É o que indica a pesquisa da Columbia Business School, conduzida por psicólogos sociais: ser bem-visto pelos colegas tem um impacto decisivo na capacidade de agir de forma genuína no ambiente profissional.

A investigação da universidade norte-americana contou com a participação de milhares de voluntários, segundo reportagem da Fast Company. “Nossas descobertas sugerem que o status social pode ser tão importante quanto a autoestima para aumentar a autenticidade, o que é surpreendente”, afirmou Erica R. Bailey, doutoranda que participou do estudo.

O peso do status social

Para medir a relação entre a autenticidade e o status, os pesquisadores realizaram conversas entre desconhecidos por Zoom e, em seguida, manipularam cenários que envolviam reconhecimento social.

Segundo a reportagem, em um dos testes, os participantes foram informados se haviam ou não sido escolhidos como “Funcionário do Mês” — prêmio que indicava se a pessoa era respeitada e admirada pelos demais.

Segundo James T. Carter, professor de comportamento organizacional em Cornell e coautor do estudo, os resultados mostraram que o status aumentou a “autenticidade sentida e expressa” pelos participantes. Ele ressaltou que os achados desafiam estudos anteriores.

“Pesquisas anteriores argumentavam que o cargo formal era fundamental para a autenticidade, mas descobrimos que a história é mais complexa”, revelou.

