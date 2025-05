Essas são as atitudes que definirão o sucesso no trabalho em 2025, segundo ex-executiva do Google

Saber diferenciar o que realmente move uma carreira do que apenas preenche o tempo no trabalho será uma das habilidades mais decisivas para o sucesso em 2025.

É o que afirma Jenny Wood, ex-executiva do Google, que passou quase 18 anos na gigante de tecnologia e hoje orienta profissionais por meio do boletim Big Small Things e do livro Wild Courage, com lançamento previsto para março de 2025. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Segundo ela, a grande virada na carreira acontece quando o profissional entende que nem todas as tarefas têm o mesmo peso — e que algumas, apesar de parecerem produtivas, não contribuem para um avanço real.

"Cometi muitos erros no início da carreira. Os que mais me marcaram foram as ações que deixei de tomar." Jenny Wood, ex-executiva do Google

O conselho, vindo de alguém que chegou ao topo em uma das empresas mais disputadas do mundo, serve como alerta para quem deseja subir degraus na hierarquia corporativa.

Bálticos e calçadões: a estratégia que impulsiona carreiras

Inspirada no jogo Monopoly, Wood criou uma analogia simples para ajudar profissionais a priorizar melhor seu tempo e esforços.

Os “Bálticos” seriam tarefas de baixo impacto, como tomar notas em reuniões ou ajudar na organização de festas corporativas.

Já os “Calçadões” representam atividades de alto valor, que colocam o profissional em destaque, como liderar uma reorganização ou assumir metas estratégicas.

No ambiente corporativo, muitas vezes é mais fácil se esconder nos Bálticos. Eles oferecem segurança, previsibilidade e reconhecimento superficial. Mas são os Calçadões que geram visibilidade real e oportunidade de crescimento. A dica de Wood é prática:

Leia os relatórios executivos da empresa

Converse com seu gestor

Escreva de duas a três metas de impacto por trimestre

“Levantar a mão para aumentar uma métrica em 20% é o tipo de coisa que muda a trajetória da sua carreira”, afirma.

