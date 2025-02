Planeta Firma 2025: o que esperar do mundo do trabalho em 2025?

O que esperar do RH este ano? Quais serão os desafios e as oportunidades do mercado de trabalho? Entre temas que dividem opiniões como home office, benefícios corporativos e o uso da inteligência artificial, a Swile, empresa de benefícios flexíveis, junto com a Leme Consultoria, irá promover nesta quarta-feira, 12, na Casa Altior, em São Paulo, um evento para compartilhar os resultados na íntegra da quarta edição do estudo “Planeta Firma 2025”, que a EXAME divulgou com exclusividade em dezembro.

“O Planeta Firma já se consolidou como um dos principais guias para entender as transformações do mercado de trabalho e a evolução do RH no Brasil. Neste ano trazemos insights estratégicos baseados na realidade de quase 800 empresas”, afirma Julio Brito, CEO da Swile Brasil.

Para Renan Sinachi, chefe de estratégia da Leme Consultoria, a pesquisa proporciona uma visão clara da órbita atual de mercado de trabalho. "Por meio do estudo é possível avaliar as principais tendências e práticas que vão ditar o ritmo do RH nos próximos anos".

Temas das plenárias

Os 150 convidados poderão assistir aos painéis a partir das 14h. Profissionais de RH de diferentes empresas, assim como da Swile e da Leme, irão compor as plenárias. A EXAME irá participar do evento conduzindo o painel “Escritórios x Home Office: a Nova Órbita do Mundo do Trabalho” com mediação de Layane Serrano, repórter de Carreira, e participação de Júlio Brito, CEO da Swile Brasil, Nadja Minami, diretora de RH da Pepsico, Renan Sinachi, chefe de estratégia da Leme Consultoria, e Carolina Ottoboni, diretora de RH da Vórtz.

Além da plenária sobre o futuro do home office, o evento contará com outras plenárias que falarão sobre o crescimento dos benefícios flexíveis como estratégia para impulsionar os negócios e a aplicação da inteligência artificial no RH.

“Com este evento, o nosso objetivo é poder discutir os temas mais relevantes e equipar os profissionais de RH com conhecimento de ponta para que possam tomar decisões mais assertivas e, assim, impulsionar o crescimento sustentável de suas organizações”, afirma o CEO da Swile Brasil.