'Achei que era gente, mas era robô': o plano das empresas para transformar o RH usando IA

Paloma Canseco atendeu o telefone esperando falar com um recrutador, mas do outro lado da linha estava um assistente virtual. O tom de voz era natural, as perguntas eram diretas e, por um momento, a designer gráfico teve a sensação de estar conversando com um humano. Mas não estava. Ao perceber que estava interagindo com um sistema de inteligência artificial, decidiu encerrar a ligação. A experiência foi desconcertante. E ela não foi a única a sentir isso.

Após compartilhar sua história no LinkedIn, Canseco recebeu uma enxurrada de mensagens de profissionais que passaram pela mesma situação. Eles chegaram a uma mesma conclusão: a inteligência artificial não é mais apenas uma ferramenta auxiliar no recrutamento – ela já está conduzindo entrevistas, filtrando currículos e, em alguns casos, decidindo quem avança no processo seletivo. O que parecia um futuro distante está acontecendo agora.

O uso da IA em processos seletivos

Em empresas como Amazon, McDonald’s, Chipotle e General Motors, assistentes virtuais para gerenciar candidaturas é uma realidade. No Chipotle, rede de fast-food concorrente do McDonald's, por exemplo, a assistente “Ava Cado” agenda entrevistas e responde perguntas básicas sobre a empresa.

E as plataformas de IA estão cada vez mais avançadas. É o caso do Spark Hire e HireVue, ferramentas que organizam entrevistas, analisam respostas, interpretam expressões faciais e identificam padrões de comportamento.

Brent Orsuga, fundador da Pinnacle Growth Advisors, é direto: "Isso já está acontecendo, já foi incorporado. Não é algo distante. É questão de meses até que se torne o padrão", disse o especialista para o veículo CNBC Make It.

O que especialistas pensam sobre isso?

O uso da IA no recrutamento exige cuidado. Segundo especialistas, é preciso encontrar uma forma de adotar a tecnologia no RH com velocidade, mas de maneira assertiva. Ainda assim, há um consenso entre eles de que adoção dessas ferramentas não é mais apenas sobre eficiência, mas sobre sobrevivência em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

Na CI&T, uma empresa multinacional especialista em transformação tecnológica, há um claro compromisso: transformar o time de gestão de pessoas em um núcleo de inovação no qual a inteligência artificial passa a ser uma grande aliada estratégica para redefinir práticas e processos internos.

Diretora de RH na CI&T, Vanessa Togniolli implementa IA para agilizar processos e fortalecer a cultura interna

Vanessa Togniolli, CHRO da companhia, se orgulha em dizer que 80% das pessoas de RH na CI&T já utilizam inteligência artificial de maneira consistente no cotidiano. O valor chama atenção em comparação com a média nacional: apenas 30% dos times de gestão de pessoas utilizam a tecnologia, segundo uma pesquisa feita pela plataforma Think Work em parceria com a Flash.

“Com um de nossos projetos, conseguimos mais de 80% de redução de tempo humano no atendimento às pessoas colaboradoras sobre dúvidas corriqueiras de RH, como férias e atestados médicos, por exemplo”, explica a executiva.

Líderes de RH precisam estar atentos

Se há uma certeza, é que a IA não vai esperar. Na visão de muitos especialistas, RHs que ignorarem essa transformação correm o risco de se tornarem obsoletos. Mas a adoção da tecnologia não é tão simples: exige investimentos, mudanças culturais e um olhar crítico para equilibrar inovação e empatia.

Bruno Leonardo, vice-presidente de Educação Corporativa na EXAME, defende um caminho para que a IA possa trazer resultados práticos e exponenciais para as organizações, em especial nos times de RH. "Precisamos transformar a mentalidade dos nossos profissionais", disse ele em um artigo da EXAME.

"Mudar o mindset das pessoas e prepará-las para adotarem a IA deve ser o foco" Bruno Leonardo, vice-presidente de Educação Corporativa na EXAME

Líderes de RH que souberem integrar a inteligência artificial sem perder a essência do fator humano estarão à frente da curva. Os que hesitarem, no entanto, podem descobrir da pior forma que o futuro do recrutamento não é uma escolha. O desafio, na verdade, é encontrar o caminho para isso.

Bruno Leonardo, VP da EXAME Corporate Education

Evento reúne grandes nomes do RH para discutir sobre o tema

A boa notícia é que os caminhos para isso estarão no centro dos debates do Líderes de Alto Impacto, um evento que acontece nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 11h, com transmissão 100% ao vivo pelo YouTube.

Na ocasião, grandes referências do mercado vão compartilhar insights e tendências sobre o futuro da gestão de talentos. Será uma oportunidade única para profissionais de RH e executivos aprofundarem sua compreensão sobre o impacto da IA na área e descobrirem caminhos para aplicar essas inovações.

Aqui estão os especialistas que estarão no evento Líderes de Alto Impacto:

Vanessa Togniolli – People Executive Director na CI&T

Kricia Galvão – People and Organization South America Director na Braskem

Adriano Lima – Palestrante e Embaixador de marcas como TotalPass e iFood Benefícios

Camila Securato – CSO na EXAME e Saint Paul

Bruno Leonardo – VP EXAME B2B

"Vamos trazer casos de aplicação de inteligência artificial no RH. É um tema muito relevante e uma oportunidade incrível", convida Camila Securato.

Como acompanhar?

📅 Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

⏰ Horário: A partir das 11h

📍 Onde: Transmissão 100% ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME

