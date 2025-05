Por que a OpenAI está comprando empresa do designer da Apple por US$ 6,5 bilhões OpenAI adquire a startup de Jony Ive para criar dispositivos físicos voltados à inteligência artificial geral. O avanço do setor reforça a necessidade de profissionais dominarem ferramentas de IA para não ficarem para trás

Sam Altman, CEO da OpenAi (OEL SAGET / AFP/Getty Images)