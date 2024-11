Algumas pessoas escolhem uma carreira por causa do retorno financeiro, outras porque amam certa atividade, mas no final de tudo o que todas essas pessoas buscam é ser feliz - mas como isso é possível em um mundo cada vez mais competitivo?

Essa é uma daquelas perguntas que os mais sábios filósofos tentaram responder quando a máquina não substituía ainda a mão de obra, muito mesmo a tecnologia. Aristóteles já dizia que a verdadeira felicidade vinha da realização do potencial humano, o que implicava viver uma vida de virtude e propósito. E é nessa linha que surgiu o Happytalismo, conceito inovador que propõe uma nova maneira de pensar sobre o propósito e o papel do ser humano no mundo, especialmente em contraposição ao capitalismo tradicional.

“Em vez de focar apenas na acumulação de capital, fama, poder e dinheiro, o Happytalismo coloca a felicidade, o bem-estar e a harmonia no centro das decisões e ações humanas, inclusive no mercado de trabalho”, afirma Luis Gallardo, presidente da World Happiness Foundation, organização global criada em 2019 dedicada à promoção da felicidade e bem-estar em comunidades ao redor do mundo.

O executivo comentou sobre o conceito Happytalismo durante o evento “Felicidade Exponencial”, realizado na última sexta-feira, 1, em Curitiba, pela World Happiness Foundation, ColabSoul e empresas parceiras, como a FairJob. A EXAME teve acesso exclusivo ao evento, que recebeu mais de 15 palestrantes internacionais e nacionais, para falar especialmente sobre como ser feliz pode impactar todas as áreas da vida, inclusive a profissional.

“Precisamos nos perguntar como podemos nos reconectar conosco, com nossas comunidades e com o planeta”, afirma o espanhol Gallardo, que atuou como observador internacional para a Organização das Nações Unidas (ONU).

Em entrevista exclusiva à EXAME, o executivo explica como surgiu o conceito do Happytalismo e qual impacto ele pode promover no mercado de trabalho global.

Luis Gallardo, presidente da World Happiness Foundation, durante o evento "Felicidade Exponencial", em Curitiba (Paraná) (Lucy Lima /Divulgação)

O que estimulou a falar sobre felicidade no mundo – inclusive no mercado de trabalho?

Em meados de 1990, eu atuava como observador internacional da ONU representando a Espanha, e fui até a Iugoslávia para acompanhar os impactos de um conflito. Essas comunidades decidiram usar ódio e medo para agitar a consciência das pessoas, tanto que sete milhões de pessoas foram executadas naquele ano. Vi pessoas que tinham perdido tudo, família, bens materiais, mas que ainda tinham a esperança de viver em paz e de ser feliz um dia.

Essa experiência me motivou nos últimos 15 anos a me dedicar à pesquisa e ao desenvolvimento de iniciativas focadas em bem-estar e felicidade. Descobri que todos somos unidos pela paz e felicidade. Com isso ajudei na criação do Dia Internacional da Felicidade, celebrada todo o dia 20 de março por mais de 190 países, me tornei diretor do programa Gross Global Happiness na Universidade para a Paz das Nações Unidas, e neste ano acabo de publicar o livro “Happytalismo: Um novo sistema para promover a felicidade global”, para explicar mais sobre um novo paradigma que busca ter a felicidade como o centro das realizações humanas.

Por que você escreveu o livro “Happytalismo” e por que é importante trazê-lo para o Brasil?

Acredito que, neste momento, precisamos ampliar a perspectiva para novas possibilidades de convivência no mundo. Vemos muita tensão, vemos que as pessoas ficam muito irritadas e, quando estão irritadas, tendem a tomar decisões muito baseadas no medo. Então, precisamos perceber que isso está acontecendo e que cada vez há mais tensão, mais polarização e menos paciência.

Como o Happytalismo responde ao capitalismo?

Um dos elementos para que isso aconteça é o sistema de convivência que temos atualmente. Temos um sistema que decidimos que é baseado na acumulação de capital. Quanto mais capital temos, mais fama, poder e dinheiro conseguimos. Isso está criando muita ansiedade, muita insegurança e muito medo em muitas pessoas. E, quando as pessoas têm medo, entramos em modo de sobrevivência e isso não é bom para ninguém, porque, no final, você se defende, se fecha e perdemos a oportunidade de expansão, que é a verdadeira natureza do ser humano.

O Happytalismo propõe um novo paradigma para entender qual é o papel do ser humano no mundo. O papel do ser humano não é ter mais dinheiro, é ser mais feliz. O papel do ser humano é florescer, é fluir, é entrar em um estado de coerência e harmonia. Então, se o ser humano precisa ser harmônico, coerente, fluir e ser feliz, o sistema atual não nos ajuda.

Como alcançar essa felicidade, ainda mais no mercado de trabalho?

Por um lado, precisamos aprender a lidar com a ansiedade que esse sistema cria em nós, e, por outro lado, precisamos redefinir as regras do jogo. Se as regras do jogo são ser mais feliz, que sistema precisamos e que atividades precisamos para alcançar essa felicidade? O Happytalismo nos dá um mapa para criar comunidades de felicidade, pessoas de felicidade, escolas de felicidade, cidades de felicidade, hospitais de felicidade, empresas de felicidade.

No final, esse é o propósito. Nas escolas de negócios, aprendemos rapidamente que o propósito das empresas é gerar dinheiro. Mas, e se o propósito das empresas fosse criar felicidade? Quando você define uma intenção, tudo se organiza. O Happytalismo é um chamado à ação para criar a partir da essência do ser humano, que é ser feliz.

Qual é a relação do Happytalismo com o ministro de Butão? Ele foi uma inspiração para você?

Sim, tenho trabalhado há muitos anos com o governo de Butão, com a família real e com toda a equipe da Felicidade Interna Bruta. O ex-ministro da educação, Thakur S. Powdyel, faz parte do nosso conselho na World Happiness Foundation. Como ministro da educação, Powdyel levou o conceito da Felicidade Interna Bruta para as escolas de Butão que mais tarde inspirou o conceito de Happytalismo.

Por que é importante dar atenção às emoções no mercado de trabalho?

Quando damos visibilidade às emoções, nos tornamos seres completos. E seres completos criam mais, inovam mais, produzem mais e trazem muito mais valor às empresas. Isso é algo que tentamos fazer no mundo empresarial: dividir a razão da emoção. No entanto, toda a pesquisa que fazemos com empresas mostra que, quando você não as divide, mas as une, cria seres completos que trazem muito mais valor para as empresas e resultado também – principalmente quando é atendimento ao cliente.

Então, esse livro não é apenas para líderes, mas para funcionários no geral?

Esse livro foi escrito para líderes de todos os níveis e de todas as áreas, pode ser de uma empresa, de uma escola, de um país, de uma cidade, da sua casa e de si mesmo. Ele contém muitas técnicas e práticas para se entender, porque esse é o primeiro passo do Happytalismo. O primeiro passo é saber quem sou eu e, dentro desse "quem sou eu", quem sou eu na minha comunidade. Porque algo muito importante é que a felicidade realmente é alcançada em comunidade, ou seja, quando você está a serviço dos outros. Então, este é um livro para qualquer pessoa que queira explorar seu máximo potencial para si mesmo, mas que, graças a isso, ajudará muito sua comunidade.

O que podemos encontrar nesse livro que ajudará a chegar nesse autoconhecimento?

A nível pessoal, abordamos alguns elementos muito importantes para desenvolver nossa plenitude. Um deles é o mindfulness, que é ter consciência plena de quem você é e onde está. O outro é a psicologia positiva, como usar suas forças e caráter para melhorar a vida. Não é focar na doença e no negativo, mas focar nas possibilidades e no positivo. Outra ferramenta muito importante é a contemplação, que é diferente da meditação. A contemplação é manter a mente ativa, observar e ver na observação algo que muda e, quando muda, eu integro na minha realidade.

Onde você escreveu este livro e quanto tempo levou?

Levei muitos anos. É um trabalho de pesquisa estratégico que comecei em 2004 e que gerou alguns resultados no meio do caminho, como o Dia Internacional da Felicidade, que é celebrado no dia 20 de março por mais de 194 países. A partir daí algumas ações foram evoluindo até que finalmente o livro foi lançado este ano, como um manifesto e um convite ao diálogo. Enquanto Javier García Campayo, que é psiquiatra, trouxe a parte do autoconhecimento do cérebro e da pessoa, eu participei como sociólogo e trago a parte da relação do indivíduo com as comunidades.

Qual é a mensagem-chave do livro?

Esse livro é um convite à reflexão. Como reenquadramos e reprogramamos pensamentos que vêm de nossas crenças limitantes, que podem ter origem da família, do mercado de trabalho e de diferentes setores. Fato é que se continuarmos no piloto automático e de sempre dizer “bem, eu trabalho para ganhar dinheiro” e esquecermos que por trás disso precisa haver um propósito que nos preencha, chegará um momento em que isso não será mais sustentável. Porque a moeda de troca agora não é só o dinheiro, é o tempo. Então, se você mudar a unidade de medida para o tempo e transformar esse tempo em tempo de qualidade, aí temos uma nova mudança de paradigma, em que promover a felicidade no trabalho será algo estratégico para os negócios para o desenvolvimento humano – inclusive como profissional.