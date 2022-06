PagBank PagSeguro anuncia abertura do seu programa anual de estágios; saiba como se inscrever

O banco digital PagBank PagSeguro anuncia a abertura do seu programa de estágios de 2022. Chamado de PagTalents, o programa de estágio da empresa tem um histórico de efetivar esses estagiários.

Para essa edição do programa, o banco está com 73 vagas de estágios abertas para diversas áreas como tecnologia, desenvolvimento de produtos, atendimento ao cliente, comercial, investimentos, financeiro, marketing, prevenção à fraude, compliance e inteligência de mercado.

Nesta edição, o programa dedicará 50% das vagas para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, que tenham cursado os últimos cinco anos de educação básica em escola pública ou particular com bolsa integral de ensino.

O banco possui apenas um requisitos para a disputa pelas vagas: estar cursando ensino superior (bacharelado ou tecnólogo), com formação prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

Não é necessário conhecimento do idioma inglês. Os benefícios oferecidos são bolsa-auxílio, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida e subsídio de academia. O salário não foi revelado.

Segundo a empresa, o programa de estágio tem como o foco principal contratar e manter bons funcionários, já que a taxa de efetivação desses profissionais é bem alta. Na última edição do programa de estágios, 86% dos estagiários foram efetivados após o termino do contrato.

“Trabalhar para fazer diferença na vida das pessoas é um propósito da nossa empresa, seja democratizando o acesso aos serviços financeiros ou com ações como o PagTalents, que oferecem oportunidades de carreira para estudantes que desejam trabalhar em uma fintech e que tenham muita vontade de aprender”, ressalta Fabiana Verdicchio, diretora de Recursos Humanos do PagBank PagSeguro.

Como se candidatar para a vaga de estágio

Os universitários que se interessaram com a vaga do banco podem realizar a inscrição através da página oficial de contratação da empresa na plataforma 99jobs.

