No GetNinjas, funcionários têm descontos de até 30% em lojas como Magalu, Mercado Livre e Buser

O GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços, passou a disponibilizar um clube de desconto para os seus 255 funcionários. Por meio da iniciativa, os profissionais terão descontos em empresas como Mercado Livre, Natura, Magalu, Extra, Casas Bahia e Buser.

A ideia foi replicar o "Clube Ninjas", clube de promoções oferecidos para os profissionais cadastrados no aplicativo. Para o time interno, o programa foi apelidado de GetBenefícios, e chega a oferecer descontos de 30% em algumas lojas parceiras.

“Negociamos com as empresas parceiras para estender os descontos aos funcionários, pois percebemos o interesse do time pelo programa”, diz Andréia Girardini, Diretora de Pessoas & Cultura no GetNinjas.

Segundo a executiva, a GetNinjas não terá nenhum retorno financeiro com a parceira e ideia é contemplar o time com um leque maior de benefícios.

Atualmente, os funcionários do GetNinjas já tem acesso ao GetSmart, programa de benefício educacional no qual é possível pedir o reembolso de até 80% do valor investido em cursos livres, graduação, pós-graduação, MBAs, doutorado ou cursos de idiomas que desejem fazer.

As empresas parceiras que oferecem os descontos no programa GetBenefícios, são: Mercado Livre, Buser, Extra, Casas Bahia, Ponto Frio, Natura, Magalu, Zattini, NetShoes, Santa Helena, Chopp Brahma e Evino.

