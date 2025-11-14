ChatGPT testa novo recurso de conversas em grupo; veja como vai funcionar

A OpenAI começou a testar um novo recurso de chats em grupo no ChatGPT em regiões como Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Taiwan.

A funcionalidade permite que vários usuários conversem simultaneamente com o modelo dentro do próprio aplicativo. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Como funciona os chats em grupo?

Disponível para usuários Free, Plus e Team, tanto no celular quanto na versão web, o piloto busca entender como grupos utilizam conversas mediadas por IA.

A empresa descreve o lançamento como um primeiro passo para criar um ambiente mais compartilhado dentro do app, com expansão gradual conforme o uso evoluir.

Privacidade continua no centro do produto. As conversas individuais e as memórias pessoais do ChatGPT permanecem restritas a cada usuário.

Já os grupos funcionam por convite e podem reunir até 20 participantes. Os membros podem sair quando quiserem e, na maior parte dos casos, remover outras pessoas. Para menores de 18 anos, valem filtros adicionais e controles parentais.

Criar um grupo é simples: basta tocar no ícone de pessoas e adicionar participantes ou compartilhar um link.

Cada grupo recebe um pequeno perfil e fica organizado na barra lateral do app, facilitando a navegação.

Quando alguém é adicionado a uma conversa já existente, o sistema cria automaticamente um novo grupo para preservar o histórico original.

Os limites de uso, que controlam quantas respostas da IA cada pessoa pode receber por hora, só contam quando o ChatGPT intervém, e não quando os próprios participantes trocam mensagens entre si.

O modelo ganhou ainda habilidades sociais específicas: sabe quando responder, quando esperar, pode ser marcado com “@ChatGPT” e até reage com emojis. Também usa fotos de perfil para gerar imagens personalizadas dentro da conversa.

O teste dos chats em grupo reforça uma tendência mais ampla. Nos últimos meses, a OpenAI vem aproximando seus produtos de plataformas sociais.

Sob a ótica da Inteligência Artificial, o novo recurso sinaliza uma ampliação do papel da IA em contextos colaborativos, não apenas como assistente individual, mas como participante ativo de discussões, tarefas em grupo e processos de criação coletiva.

