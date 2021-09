Após aporte de R$ 580 milhões, Omie vai abrir 600 vagas ainda em 2021

A Omie, plataforma de gestão na nuvem, está planejando expandir sua equipe após levantar R$ 580 milhões na rodada de investimento pré-IPO em agosto, que foi liderada pelo Softbank. Até o final de 2021, a startup vai abrir mais de 600 vagas de emprego.

Segundo Luiz Massad, diretor de RH da Omie, os recursos do aporte serão utilizados em diversas frentes e o quadro de colaboradores é uma delas.

“A ideia é que, até o fim do ano, o quadro de funcionários passe dos atuais 950 para 1,5 mil”, diz o diretor.

Os reforços virão principalmente para os times de vendas, comercial, tecnologia, customer success, comunicação e recursos humanos. No momento, a empresa já tem 210 vagas abertas.

Com home office entre os benefícios da empresa, as vagas vão de estágio até cargos para alta direção e aceitam candidatos de qualquer lugar do país.

Outros benefícios da empresa são vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, GymPass, cursos para desenvolvimento pessoal e profissional, além de parcerias com universidades.

Fundada em 2013 por Marcelo Lombardo e Rafael Olmos, a Omie lançou em 2019 sua conta digital e vem construindo um ecossistema de produtos para atender micro e pequenas empresas. A solução da empresa utiliza inteligência artificial e educação financeira para se diferenciar dos outros sistemas disponíveis no mercado.

Para fazer parte da construção desse negócio, o diretor de RH fala que eles procuram por pessoas com mentalidade de crescimento.

“Valorizamos muito os perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo e, sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo, para termos sempre os melhores profissionais que acompanhem as recorrentes mudanças do mercado'', afirma.

