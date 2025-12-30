O segredo pouco conhecido que poderia ter feito Jeff Bezos bilionário — mesmo sem a Amazon

Jeff Bezos: (Chip Somodevilla/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09h27.
Antes do Google se tornar um dos gigantes da tecnologia, ainda nos tempos em que competia com buscadores como AltaVista e Yahoo!, Jeff Bezos viu o que muitos investidores ignoraram: uma equipe talentosa, uma visão audaciosa e um produto com potencial disruptivo.
Naquele momento, a empresa nem modelo de negócios tinha definido, e mesmo assim, ele decidiu colocar US$ 250 mil em jogo.
Era 1998, e Bezos já havia fundado a Amazon há quatro anos. Com o próprio negócio ainda em expansão, ele optou por investir em uma rodada subsequente de capital semente do Google, que à época buscava US$ 1 milhão para crescer.
O aporte lhe rendeu uma participação avaliada, em 2004 — quando o Google abriu seu capital —, em mais de US$ 280 milhões.
E se ele manteve as ações até hoje, esse valor já teria ultrapassado US$ 10 bilhões. As informações foram retiradas da Inc.
No momento do aporte, as ações do Google eram negociadas a meros US$ 0,04 por unidade.
Bezos não apenas entrou tarde na rodada (que já havia sido oficialmente encerrada), como precisou convencer os fundadores a aceitarem sua participação.
Ele acabou se juntando a outros nomes de peso, como David Cheriton (professor da Universidade Stanford), Andy Bechtolsheim (co-fundador da Sun Microsystems) e Ram Shriram (empreendedor que venderia a Junglee para a própria Amazon naquele mesmo ano).
Ao final, os US$ 250 mil de Bezos garantiram cerca de 3,3 milhões de ações da Google Inc. quando a empresa abriu capital, em 2004.
Mesmo que tenha vendido parte delas,o que nunca foi confirmado publicamente, o retorno sobre esse investimento se mostrou um exemplo clássico de paciência, apetite a risco e leitura estratégica de longo prazo.
Se a Amazon nunca tivesse decolado, Bezos ainda assim teria construído uma fortuna com o investimento que fez no Google.
Isso reforça um ponto central das finanças corporativas modernas: tomar decisões estratégicas sobre onde e como investir é tão crucial quanto liderar um negócio.
